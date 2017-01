Alrededor de 50 jóvenes amagan saqueo a Chedraui en San Juan del Río

San Juan del Río, 4 Ene 17.- Un fuerte dispositivo de seguridad encabezado por el propio titular de la Secretaría de Seguridad Pública, Arturo Calvario ramírez, se derivó de la convocatoria en redes sociales para saquear la tienda Chedraui, por lo que hasta el momento unos 50 jóvenes amagan con romper los cristales de la tienda departamental. Hay tres detenidos.

El titular de la dependencia advirtió que no se tolerará ningún acto vandalico en la ciudad y que se cartigará con todo el rigor de la Ley a quien sea sorprendido cometiendo algún ilícito, derivado de las protestas por el alza de la gasolina.

Dijo que a través de las cámaras de monitoreo del C4 se mantiene vigilada la ciudad y los principales puntos que pudieran ser vulnerables a hechos vandálicos, que de cometerse serán castigados con energía.

El funcionario lamentó que se esté generando esta situación de inseguridad para la ciudadanía, después de la convocatoria que se empezó en las redes sociales y que aunque después bajaron los mensajes de la red, los perfiles ya fueron turnados a la fiscalía para que sean investigados.

“Se convocó a cometer un delito, hay que decir las cosas claras, se estaba convocando a cometer un delito, a saquear una tienda departamental, eso no lo vamos a permitir”, advirtió el jefe policíaco.

Dijo que si bien el tema del incremento a la gasolina afecta a toda la ciudadanía, no es un tema de índole municipal, pero aseguró que si es obligación de la corporación mantener la seguridad en el municipio.

Y es que ante la presencia de por lo menos 50 personas, en su mayoría jóvenes que se han apostado en los alrededores de la tienda Chedraui, dijo que quienes sean participes de algún hecho violento serán detenidos.

Cabe mencionar que la policía ya detuvo a un joven que intentó romper un vidrio de la tienda departamental y a otros dos que ingerían bebidas alcohólicas en la vía pública.

Calvario aseguró que solo fue el centro comercial Chedraui en donde se convocó a saquear, y la seguridad se ha desplegado en todos los demás, a través de monitoreos del C4, por lo que no permitirán la comisión de delitos.

Descartó por el momento la intervención de la Policía estatal, al referir sin embargo que ha sido notificado el titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana en el estado, por lo que de requerirse podrían solicitar el apoyo.

“Por el momento no, creemos que la situación no requiere aún de apoyo de otras corporaciones, he comicado lo sucedido al secretario de seguridad ciudadana, sin embargo esparamos que esta gente solo haya venido a ver qué sucede y que no vaya a cometer algún delito”.