Reconoce Memo Vega labor de delegados en San Juan del Río

San Juan del Río, 23 Dic 16.- Para finalizar el año, el Presidente Municipal, Memo Vega, reconoció el trabajo de los delegados y subdelegados, al manifestar que para su gobierno representan una pieza fundamental para que se pueden realizar las obras y acciones en beneficio de la gente de las comunidades.

“Ustedes no se han quedado solo en la crítica, han ido a la acción y han puesto su inteligencia, tiempo y corazón, en beneficio de sus localidades”, enfatizó Vega.

El edil los invitó a que en 2017 se sumen a su gobierno y hagan equipo, para dar resultados a la gente, apoyando las necesidades y peticiones desde una silla de ruedas, una andadera, una calle, una injusticia, una obra de agua y drenaje.

Memo Vega dijo que a pesar del panorama económico que se prevé para el próximo año en el país, su gobierno mostrará su fortaleza ante cualquier adversidad, ya que ha conseguido etiquetar recursos para obra pública y programas que se aplicarán el próximo año.

“A mi equipo de trabajo le pido que redoblemos esfuerzos y que cuando no se pueda concretar una solicitud por cualquier circunstancia también les he pedido que sean claros y no los traigan vuelta y vuelta. Desde aquí les extiendo mi mano y mi amistad, cuenten conmigo y con mi gobierno”, aseveró.

Por otra parte refrendó su compromiso de seguir haciendo ajustes al interior de la administración que permitan que cada vez más, los impuestos de la gente, regresen en beneficios para ellos mismos, como becas escolares y deportivas, estufas ecológicas, entre otros apoyos.

“Creo que cada uno de ustedes quiere dejar huella, quiere que sus vecinos digan este delegado o delegada si trabajó. Tengo la confianza que en 2017 vamos a poder hablar de éxitos alcanzados y retos cumplidos”, refirió.

Durante esta reunión, el alcalde Vega entregó incentivos económicos a 10 delegados por su destacada labor y profesionalismo, al presentar su informe de resultados en agosto pasado.