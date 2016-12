Concluye taller de cocina a mujeres de San Juan del Río

San Juan del Río, 22 Diciembre 16- La Regidora de la comisión de desarrollo social, Marcia Solórzano Gallego y el alcalde Memo Vega Guerrero, realizaron la clausura del taller de Cocina Navideña, en el que participaron 400 mujeres de 22 comunidades rurales del municipio.

El edil manifestó que a través de las mujeres participantes de estas actividades, su Gobierno pretende dotar de mejores herramientas a la sociedad, porque solo a través del rescate de los valores humanos, de la integración social, deporte y cultura, se logrará darle seguridad, paz y armonía a San Juan del Río.



“No solo venimos a la clausura de cursos y ya no nos volvemos a ver, hoy que ya son líderes en sus comunidades, queremos pasar a un escalón arriba y que nos ayuden precisamente a invitar a más gente para que se enrole en cuestiones productivas, fomentando la unión y haciendo comunidad”.

Por su parte la regidora Marcia Solórzano indicó que el taller se llevó a 22 comunidades y colonias, donde más de 400 mujeres participaron para la elaboración de un platillo referente a la navidad, ensalada y postre, que ella misma impartió.

Dijo que por segundo año consecutivo se realizó este curso, sin embargo este año fue la misma regidora la que compartió sus conocimientos culinarios a todas las mujeres que participaron.

Por su parte el alcalde Guillermo Vega resaltó el esfuerzo de la regidora, de Mary García y de su esposa Male, al manifestar que son mujeres dignas de admirarse por ser trabajadoras, además de ser quienes dan lecciones de vida a los hombres.

“Cuando invité a Marcia a formar mi equipo, me dijo que ella no sabía de política y le dije necesitamos mujeres como tu, sensibles, trabajadoras y comprometidas, no gente de política”, indicó Memo Vega.

Participaron mujeres de San Javier, San Germán, Paseos de Xhosdá, La Llave, Loma Linda, Santa Matilde, El Pedregal, Sabino Chico, Cuadrilla de En medio, Santa Isabel El Coto, Santa Cruz Escandón, Cerro Gordo, Cazadero, Nuevo San Germán, El Coto, El Mirador, Solares Banthí, San Pedro Ahuacatlán y Senegal de las Palomas.

“Quiero agradecer su participación en estos talleres, nunca antes vistos, organizados por la Regidora Marcia que está trabajando, ya no tenemos Regidores que nada más iban a levantar el dedo, ahora son Regidores de trabajo”, afirmó el edil.

Finalmente, se disfrutó de una pastorela y de la rifa de dos cocinas integrales, donde las ganadoras fueron de las comunidades de Cerro Gordo y El Coto.

La regidora ofreció tamales y buñuelos para el cierre del taller navideño, mientras que la diputada Mary García repartió cobijas y el DIF aguinaldos.