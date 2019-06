Irán no busca una guerra con EUA a pesar de las sanciones: Rohaní

Teherán, 26 Jun (Notimex).- El presidente de Irán, Hasán Rohaní, aseguró hoy que su país “no busca la guerra con nadie”, ni siquiera con Estados Unidos, a pesar de las nuevas sanciones, mientras el líder supremo Ali Jamenei calificó de “engaño” la propuesta estadunidense de mantener un diálogo.

Durante una conversación telefónica con su colega francés, Emmanuel Macron, Rohaní resaltó que Irán no tiene interés en incrementar la tensión en la región ni busca una guerra con Estados Unidos, ni con otro país, según la agencia iraní de noticias IRNA.

Recordó que la república islámica siempre ha estado comprometida con la paz y estabilidad regional, aunque advirtió que si Estados Unidos vuelve a violar su espacio aéreo, habrá “una respuesta contundente”.

Manifestó que si el acuerdo nuclear firmado en 2015 por Irán y las grandes potencias hubiera sido aplicado por todas las partes, se hubieran visto acontecimientos positivos en la región, en una clara crítica al presidente Donald Trump de retirar a su país de dicho pacto en mayo de 2018.

En este sentido, indicó que Irán seguirá dejando de cumplir partes del acuerdo si no se alcanza una solución, además sostuvo que el pacto no será renegociado dado que Estados Unidos ha demostrado que no desea resolver los problemas, en referencia a la violación del espacio aéreo iraní.

Rohaní dijo a Macron que si Irán no logra beneficiarse del acuerdo, reducirá los compromisos y nunca renegociará el pacto como busca Estados Unidos.

Acusó a Estado Unidos de ser responsable de todas las tensiones en la región y reiteró que su dron derribado la semana pasada se encontraba en el espacio aéreo iraní y no en el internacional como asegura Washington, según IRNA.

La tensión entre ambas naciones ha empeorado desde que Estado Unidos abandonó el acuerdo nuclear y retomó las sanciones contra Irán, las últimas impuestas hace dos días contra el líder supremo Jamenei y ocho comandantes, como una manera de forzar una negociación sobre un nuevo pacto nuclear.

Incluso el asesor de Seguridad Nacional estadunidense, John Bolton, aseguró la víspera que el presidente Trump está abierto a mantener conversaciones con Irán sobre la eliminación de su programa nuclear.

Respecto a las declaraciones de Bolton, el líder supremo de Irán calificó este miércoles de “engaño” la propuesta de negociaciones planteada por Estados Unidos, según la televisión iraní Press TV.

“El enemigo, al no haber logrado sus objetivos a través de la presión, propone negociar y dice que la nación iraní debe progresar. Sin lugar a dudas esta nación va a progresar, pero sin ustedes, y bajo la condición de que no se acerquen”, dijo Jamenei en un discurso publicado en su sitio web.

Señaló que el principal objetivo de la propuesta de negociación de Estados Unidos es desarmar a la nación y eliminar la influencia de Irán en la región.