Prometida de Khashoggi pide investigación internacional sobre su muerte

Ginebra, 25 Jun (Notimex).- La prometida del asesinado periodista saudita Jamal Khashoggi pidió hoy una investigación internacional imparcial sobre su “ejecución premeditada”, pues su mayor compensación para ella sería llevar a la justicia a los responsables.

“Hay una necesidad urgente de una investigación internacional de este asesinato”, dijo la turca Hatice Cengiz en un evento al margen del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas en Ginebra, organizado por Canadá, difundieron medios internacionales.

Señaló que la apertura de una investigación penal internacional sobre el caso sería “la reconfirmación de la legitimidad de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), pues “la indagación que se lleva a cabo en Arabia Saudita no tiene legitimidad”.

Khashoggi, un colaborador del Washington Post, fue asesinado el pasado 2 de octubre por agentes sauditas dentro de su consulado en Estambul, a donde había acudido a recoger papeles para su boda con Cengiz, pero hasta ahora su cuerpo no ha sido encontrado.

Cengiz consideró que el asesinato de su prometido es mucho más que un trauma personal. “Estamos hablando de un asesinato político, un asesinato premeditado con implicaciones internacionales”.

“Han pasado casi nueve meses y aunque existen evidencias de su muerte, de lo que sucedió, yo no he visto sus restos, así que a veces se me ocurre que está vivo, en algún lugar”, indicó.