Veganos y ambientalistas unen esfuerzos contra el cambio climático

Londres, 7 Jun (Notimex).- Organizaciones ambientales como Amigos de la Tierra, el Fondo Mundial para la Vida Silvestre y Greenpeace, se han unido a la campaña Plate Up for the Planet que invita a las personas a optar por una dieta vegana como herramienta contra el cambio climático.

Conforme el clamor de proteger al medio ambiente va cobrando cada vez mayor fuerza, las acciones para frenar el cambio climático se van multiplicando y esta semana el grupo vegano más antiguo del mundo y los ambientalistas unieron esfuerzos en favor del planeta.

Las organizaciones activistas se sumaron a la campaña, que lanzada en 2017 por The Vegan Society promueve las dietas basadas en plantas, ya que este tipo de alimentación evita la emisión de ciertos contaminantes, como el carbono, a la atmósfera, contribuyendo a la protección ambiental.

“Estamos alcanzando un punto crítico en términos de conciencia pública en torno a la gravedad del problema y la necesidad vital de cambio de comportamiento y hábitos”, destacó Elena Orde, encargada de comunicación y campañas de The Vegan Society.

Dijo que, después de un progreso lento, el enfoque está cambiando sobre las acciones vitales que deben tomarse, ahora “la revolución plástica está ganando impulso, las emisiones del transporte se están tomando más en serio y, por fin, las personas están empezando a abordar los alimentos que consumen”, destacó.

Plate Up for the Planet es una campaña pionera que destaca el vínculo entre los alimentos que comemos y su impacto en el medio ambiente, por lo que defiende el poder de los comestibles de origen vegetal y alienta a las personas a probar una dieta vegana, por lo menos durante el lapso de una semana.

De acuerdo con la sociedad vegana, hasta el momento más de 16 mil personas se han inscrito a la campaña para seguir una dieta verde, lo cual colectivamente ha evitado que se liberen a la atmósfera cientos de miles toneladas de carbono.

“El cambio más prometedor que ha ocurrido desde el inicio de la campaña es el hecho de que las organizaciones ambientales ahora reconocen que las dietas veganas podrían contribuir a la solución del cambio climático”, escribió Orde en la revista británica especializada The Ecologist.