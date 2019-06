Greta Thunberg impulsa a toda una generación contra cambio climático

Nueva York, 7 Jun (Notimex).- Greta Thunberg, distinguida con el premio Embajadora de Conciencias 2019, el máximo reconocimiento que concede Amnistía Internacional (AI), es una de las activistas más jóvenes del planeta y encabeza un movimiento de huelga escolar por el clima en Suecia, su país natal, con eco a nivel mundial, incluyendo México.

Ha participado en la Conferencia de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático y el Foro Económico Mundial de Davos, Suiza, además abandera el movimiento estudiantil “Fridays for Future”, conocido también como Juventud por el clima. Pero ¿quién es Greta Thunberg?

La joven nació el 3 de enero de 2003 en Suecia y desde el año pasado su movimiento #FridaysForFuture ha llegado a Europa, Estados Unidos, Australia y México, en éste último país cuenta con 885 seguidores en la red social Twitter y casi la misma cantidad en Facebook.

Aunque no pertenece a ningún partido político en Suecia y lo único que busca es generar conciencia entre las personas sobre los efectos del cambio climático, esta adolescente de 16 años es hija de Malena Emman, una cantante de ópera sueca, y del actor Svantle Thunberg.

De acuerdo con el sitio web oficial de “FridaysForFuture”, el grupo se autodenomina como “un movimiento iniciado en agosto de 2018, cuando Greta Thunberg se sentó frente al Parlamento sueco todos los días escolares durante tres semanas, para protestar por la falta de acción contra la crisis climática”.

Un mes después la joven decide seguir con su movimiento todos los viernes para exigir el cumplimiento del Acuerdo de París, referente al cambio climático.

“Sentí que todo no tenía sentido y no tenía sentido ir a la escuela si no había futuro (…) me prometí a mí misma que iba a hacer todo lo que pudiera hacer para marcar la diferencia”, señaló a la revista “Time”, en cuya portada apareció con un vestido color verde, a finales de mayo pasado.