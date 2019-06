Cuba protesta ante Canadá por reducción de personal diplomático

La Habana, 5 Jun (Notimex).- La embajadora de Cuba en Canadá, Josefina Vidal, presentó una protesta ante Ottawa por el cierre de los servicios de inmigración canadienses en el país caribeño sin ninguna explicación, una medida que obliga a los residentes de la isla a viajar a un tercer país para realizar trámites migratorios.

En declaraciones a Radio Canadá, que citó Prensa Latina, Vidal expuso que el gobierno de su país «no entiende» el motivo por el cual se realizan cierres en la embajada o reducción sustancial del cuerpo diplomático canadiense en Cuba.

Indicó que la medida estuvo motivada por los presuntos «ataques sónicos» que habrían causado males a varios diplomáticos canadienses desde 2017, tales como dolor de cabeza, náuseas y alteraciones nerviosas, entre otros.

Lo que no podemos entender es tomar una decisión de esta magnitud con las consecuencias en las relaciones, sin evidencia de cuál es la causa de las enfermedades que los diplomáticos canadienses han informado. No hay evidencia de que Cuba no sea un país seguro, enfatizó la diplomática cubana.