Urge cancelar las subvenciones a los combustibles fósiles: ONU

Viena, 28 May (Notimex).- En un mundo afectado por las alteraciones climáticas “tenemos que gravar la contaminación, no a las personas, y poner fin a las subvenciones a los combustibles fósiles” porque estamos destruyendo el mundo, afirmó hoy el secretario general de Naciones Unidas (ONU), Antonio Guterres.

“No hay nada peor que eso. Lo que estamos haciendo es utilizar el dinero de los contribuyentes -o sea nuestro dinero- para potenciar los huracanes, propagar las sequías, derretir los glaciares y blanquear los corales. En una palabra, destruir el mundo”, manifestó.

Al participar en la Cumbre Mundial Austria R20, Guterres desmontó la creencia común de que la subvención a los combustibles fósiles beneficia las condiciones de vida de las personas.

Destacó la necesidad de eliminar el dióxido de carbono de las infraestructuras urbanas, en particular del transporte y de los edificios, evitar la construcción de nuevas plantas de energía a base de carbón.

Además, promovió el consumo y la producción sostenible, así como apoyar una agricultura que dependa de productos naturales y no de los químicos.

“En pocas palabras, necesitamos una economía verde, no una economía gris, para conseguir una sociedad verde, no una sociedad gris. Necesitamos la economía del futuro, no la economía del pasado”, puntualizó.

Para conseguir estos retos dependerá de un factor importante: que los compromisos nacionales que han de presentar los gobiernos el año 2020 para actuar contra el cambio climático sean más ambiciosos que los alcanzados en el Acuerdo de París, destracó.

Guterres resaltó que, de cumplirse solo los compromisos recogidos en ese tratado, “continuaremos con un aumento de la temperatura de más de tres grados a finales de siglo, lo que significa una situación catastrófica”.

El Acuerdo de París sobre cambio climático fue firmado por 195 de los 197 países que forman parte de la Convención Marco de la Organización de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático y que se sumaron al tratado ambiental aprobado el 12 de diciembre de 2015.

Nicaragua y Siria no forman parte del acuerdo, mientras que el gobierno de Estados Unidos se retiró en el 2017.

El Acuerdo de París que entró en vigor el 4 de noviembre del 2016, según Naciones Unidas, ofrece una oportunidad para que los países firmantes fortalezcan sus acciones ante el cambio climático y tomar medidas para reducir emisiones de gases de efecto invernadero.

La joven activista sueca Greta Thunberg quien participó en el evento, destacó que el cambio climático es la mayor crisis a la que jamás se ha enfrentado la humanidad. “La gente los escucha y ustedes son un referente. Por esa razón, tienen una enorme responsabilidad, una responsabilidad que la mayoría de ustedes ha fallado en asumir”.

A la Cumbre Mundial de Austria del R20 asistieron funcionarios, empresas, inversores, expertos de la sociedad civil y del clima, así como a representantes de regiones y ciudades de todo el mundo para promover y aplicar el Acuerdo de París.

La cumbre anual fue convocada por la organización ambiental del actor y exgobernador de California, Arnold Schwarzenegger, R20 Regions of Climate Action, establecida en 2011 cuyo fin es acelerar las inversiones y proyectos de infraestructura verde subnacional.