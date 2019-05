Negociaciones sobre Brexit han sido “difíciles”: Jeremy Corbyn

Londres, 9 May (Notimex).- El líder laborista británico, Jeremy Corbyn, reconoció hoy que las conversaciones con el Partido Conservador de la primera ministra Theresa May sobre el Brexit han sido “difíciles” y que “hasta ahora no han habido grandes ofertas”.

Corbyn dijo este jueves ante un auditorio reunido en la Universidad de Kent, en donde presentó la campaña electoral europea Labour, que su partido respalda “la opción de una votación pública” si no se puede acordar un plan de salida de la Unión Europea (UE) “sensato” y no hay elecciones generales.

“Es bastante difícil negociar con un gobierno en desintegración con los ministros del gabinete compitiendo por la sucesión, en lugar de trabajar por un acuerdo”, indicó el líder opositor en declaraciones que citó la cadena británica BBC de Londres.

Esta semana el gobierno de la primera ministra confirmó que participará en las elecciones al Parlamento Europeo, al considerar que era imposible que la Cámara de los Comunes logre un acuerdo sobre el Brexit antes del 23 de mayo, cuando se celebrarán los comicios.

De esta manera, los británicos tendrán que elegir a los 73 eurodiputados que les representarán en la UE hasta que se realice la salida del Reino Unido de la mancomunidad, prevista para el 31 de octubre próximo.

En la Universidad del condado de Kent, Corbyn señaló que los laboristas eran el único partido con un plan para unir al Reino Unido.

El plan alternativo de Labour para el Brexit, dijo, tiene el propósito de “terminar con el caos causado por los conservadores y nos permitirá concentrarnos en los otros grandes problemas que enfrenta nuestro país”.

El dirigente opositor reiteró que lo que nunca podrían aceptar era un “mal acuerdo del gobierno o un acuerdo desastroso”.

“Entonces, si no podemos obtener un acuerdo razonable, en la línea de nuestro plan alternativo, o una elección general, el Partido Laborista respaldará la opción de una votación pública”, indicó.