Cuba suspende marcha contra homofobia y transfobia

La Habana, 8 May (Notimex).- El gobierno cubano canceló de manera imprevista la marcha en contra de la homofobia de este año por temor a posibles enfrentamientos, informó el Centro Nacional de Educación Sexual (Cenesex), organizador del tradicional desfile.

“No habrá Conga Cubana contra la homofobia y la transfobia este año, debido a ciertas circunstancias que no son útiles para su éxito”, indicó en un comunicado el Cenesex, dirigido por Mariela Castro, la hija del ex presidente Raúl Castro, reportó Islalocal.

La marcha, que tradicionalmente es acompañada por una colorida conga que recorre la céntrica calle 23 de La Habana, fue suspendida cumpliendo “orientaciones” del Ministerio de Salud Pública (MINSAP), destacó la institución en su página de Facebook.

“Cumpliendo con las orientaciones del Minsap no se realizará este año la Conga cubana contra la Homofobia y la Transfobia, por determinadas circunstancias que no ayudan a su desarrollo exitoso, tanto en La Habana como en Camagüey, sin que ello implique no retomarla para el próximo año”, indica la declaración.