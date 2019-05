Irán vende petróleo en “mercado gris” para eludir sanciones de EUA

Teherán, 5 May (Notimex).- El gobierno de Irán ha comenzado a movilizar todos sus recursos para vender su crudo en el llamado “mercado gris” para eludir las sanciones de Estados Unidos contra la república Islámica, informó hoy el viceministro iraní de Petróleo, Amir Hossein Zamaninia.

“Esto no es contrabando. Esto es contrarrestar las sanciones que no consideramos justas o legítimas”, indicó Zamaninia en el parlamento citado por la agencia iraní de noticias Mehr.

En el mercado gris los productos son vendido por canales legales de distribución que no son los que habitualme se emplean. Un compradr los adquiere y luego los revende usualmente bajo condiciones diferentes. Como no hay acciones ilegales no es factible su sanción.

El viceministro no explicó qué canales va a emplear, pero Irán ha recurrido en muchas ocasiones a la práctica de vender petróleo con descuentos extraordinarios a firmas privadas, que posteriormente lo distribuyen a otros países, por ejemplo durante las sanciones de principios de esta década.

Reconoció que la exportación no puede llegar a los niveles esperados como cuando se vendían 2.5 millones de barriles diarios, sin dar cifras de ventas actuales.

“Está claro que a los 2.5 millones de barriles al día no vamos a llegar, así que vamos a tener que tomar decisiones importantes sobre nuestra gestión económica y financiera, y el gobierno está trabajando en eso”, indicó.

El mes pasado, Estados Unidos amenazó a los compradores de crudo iraní con sancionarles a partir del pasado uno de mayo si siguen comerciando con la república islámica, al declarar el fin de seis meses de exenciones que permitieron a Irán vender cantidades limitadas a sus principales clientes.

Ese anuncio siguió al que también Estados Unidos realizó el pasado 22 de abril acerca de que no renovaría las exenciones que permitían a ocho países comprar petróleo iraní, en un intento por presionar y privar a Teherán de su principal fuente de ingresos