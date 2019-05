Bennet competirá en comicios internos demócratas para presidencia EUA

Washington, 2 May (Notimex).- El senador estadunidense por Colorado, Michael Bennet, anunció hoy su decisión de competir en las elecciones internas del Partido Demócrata en busca de la candidatatura presidencial para las elecciones de Estados Unidos en 2020.

“Mi plan es postularme para presidente”, afirmó Bennet en una entrevista al programa de televisión This Morning de la cadena estadunidense CBS, convirtiéndose en el vigésimo segundo demócrata en anunciar su postulación para las elecciones primarias en Estados Unidos.

Bennet, quien está cumpliendo su segundo mandato de seis años en el Senado y cuya carrera política se ha centrado en mejorar el sistema educativo estadunidense, había dejado sus planes de competir para la nominación presidencial a principios de año por un cáncer de próstata, que logró superar.

En su entrevista, Bennet dijo al co-presentador John Dickerson de “CBS This Morning” que superó el cáncer gracias a que fue diagnosticado a tiempo y se sometió rápidamente a una cirugía, que fue “completamente exitosa” y no requeriría tratamiento adicional.

Explicó que tras su diagnóstico estaba decepcionado por la posibilidad de no poder competir por la carrera presidencial, pero que precisamente eso “me dio la oportunidad de pensar si realmente quería correr o no”, subrayó el demócrata, quien deberá ahora recaudar fondos para su candidatura.

Pese a su entrada retrasada en la contienda por la candidatura presidencial demócrata, el senador estadunidense se mostró optimista sobre su futuro político, al afirmar que “no lo haría si no creyera que tengo la oportunidad de ganar”.

Cuando se le preguntó sobre el abarrotado campo de desafíos a los que se enfrenta, Bennet le dijo a CBS que “es fenomenal que tengamos una gran variedad de candidatos y pueda haber “una competencia de ideas”.

En su video de campaña de casi cuatro minutos de duración, publicado la mañana de este jueves, titulado “7,591 palabras” (un guiño al recuento de palabras de la Constitución de Estados Unidos), Bennet aseguró que “la política y el gobierno no son lo mismo”.

Bennet reconoció también en su video que si bien puede carecer de reconocimiento de nombre nacional “porque no voy a las noticias por cable todos los días”, fue a Washington porque quiere prestar atención a las personas que lo han apoyado y ayudarlas a mejorar sus vidas.

“Puede que no me conozcas, pero a lo largo de los años he aprendido mucho sobre con qué luchan los estadunidenses”, destacó el senador, quien se refiere a sí mismo como un “idealista pragmático” que busca anunciar una “nueva era de progreso” para Washington.