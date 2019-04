Dalai Lama abandona hospital en condición estable

Nueva Delhi, 12 Abr (Notimex).- El Dalai Lama fue hoy dado de alta de un hospital privado en Nueva Delhi en condición estable, luego de su ingreso hace tres días por una infección en el pecho, señalaron fuentes médicas.

El tibetano, de 83 años, llegó el martes pasado a Nueva Delhi, procedente de la ciudad de Dharamshala, para realizarse un chequeo médico en el Hospital Max, pero fue retenido para un tratamiento, de acuerdo con reportes del canal de noticias local News18.

HHDL speaks to members of the Tibetan press on his release from the hospital in New Delhi, India on April 12, 2019. (Video courtesy VOA Tibetan Service) pic.twitter.com/DqFKCgEY1n

— Dalai Lama (@DalaiLama) April 12, 2019