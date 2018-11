Fray mexicano es “la mano amiga” de inmigrantes venezolanos en Bogotá

Bogotá, 24 Nov (Notimex).- Los venezolanos que llegan por miles a la terminal terrestre de la capital colombiana, abrumada con maletas, morrales y muchos de ellos con bebes recién nacidos, encuentran la mano amiga y solidaria del Fray Dominico, el mexicano Eugenio Martín Torres.

Este sacerdote que ejerció su misión pastoral en Chiapas, Oaxaca, Querétaro, Ciudad México y desde hace dos años se encuentra en la arquidiócesis de Bogotá, es uno de los primeros testigos del drama que viven los venezolanos que llegan a la capital colombiana, unos para quedarse y otros para seguir su ruta a Ecuador, Perú, Argentina y Chile.

La arquidiócesis de Bogotá tiene una oficina de atención humanitaria desde hace más de 20 años en las instalaciones del terminal terrestre, con el objetivo de atender a la población desplazada por el conflicto armado que vivía este país que dejó más de ocho millones de personas desterradas de sus regiones por los diferentes actores armados.

Pero desde hace dos años el centro de atención humanitaria se convirtió en el lugar que buscan los venezolanos que llegan a diario a la capital colombiana para recibir el primer café con pan, después de bajar de los autobuses, con sus morrales, maletas, niños y con sus corazones desgarrados, con una esperanza que con el pasar de los días se convierte en desesperanza.

Una desesperanza que se vuelve angustia y llanto como las lágrimas de una estudiante de octavo semestre de administración quien llegó al terminal de transporte después de un recorrido de varios días desde Barinas (Venezuela), con un morral y una pequeña maleta.

La joven con su suéter azul cuando baja del autobús y toca tierra colombiana, solo tuvo tiempo de respirar, mirar a su alrededor a los otros venezolanos que estaban en la misma situación que ella, o quizá peor, pues traían además de sus maletas a sus bebes y sin saber que rumbo tomar en una ciudad desconocida.

Vengo de Barinas (Venezuela) y para nadie es un secreto que allá no se consigue nada, todo está difícil, la comida, la medicina, el transporte, los estudios (…) Aun me falta llegar a Ecuador y seguir a Perú y no sé cómo hacerlo porque no tengo pasaporte. Tener una cedula o pasaporte en Venezuela, es súper imposible (…) el que no arriesga no gana. Mi novio me espera, él me envió el pasaporte…

Cuando la estudiante termina de contar su testimonio a Notimex, siguió su relato, pero con lágrimas y sollozos… Esas eran sus palabras que salían desde lo más profundo de su corazón, sabía que su futuro era incierto.

Juan Pablo Díaz es otro venezolano que decidió salir de su país y dejar atrás a sus padres, esposa, hijos, hermanos, sencillamente porque allá al otro lado de la frontera, “no se consigue empleo, no hay, no hay nada para ayudar a nuestra familia”.

Aseguró que la situación económica de Venezuela los obligó a salir de su país “para ver si podemos conseguir empleo y poder subsistir las necesidades que tenemos con nuestras familias que dejamos allá (…) Oye es duro salir de nuestro país”.

“(…) Mire como estamos viviendo Estamos en una necesidad demasiado crítica. Salimos de nuestro país a buscar ayuda monetaria, empleo y no hemos podido conseguir un empleo donde podamos satisfacer nuestras necesidades. Quisiera que las personas que nos escuchan de otras ciudades nos ayudaran a conseguir un empleo. Es que en nuestro país no hay nada”, agregó Pablo Díaz.

Cada historia de un venezolano y su familia, es una tragedia humanitaria, unos la cuentan con lágrimas, otros con rabia en los terminales de transporte de las ciudades fronterizas, en Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla, Cartagena, en otras poblaciones pequeñas, en las avenidas, en los semáforos, en los albergues de las iglesias católicas y cristianas.

El sacerdote Eugenio Martin Torres, siempre está en el centro de atención humanitaria en el terminal de transporte de Bogotá, sin importar la lluvia y el frio que hace parte de la vida cotidiana de la capital colombiana.

Él siempre está dispuesto a escuchar las historias de cada venezolano que llega, coordina las ayudas y está pendiente del primer café con pan que reciben los inmigrantes después de bajar de los autobuses que llegan a diario desde la frontera.

El fray mexicano es la mano amiga y solidaria, es el oído que no se cansa de escuchar relatos de esta tragedia humanitaria, es la voz que los orienta, da fuerza y esperanza en medio de una realidad turbulenta y negra.

“Mi tarea consiste -dijo el fraile a Notimex- en dedicarme a la investigación histórica en la Universidad Santo Tomás y dar clases en la Universidad y ante todo apoyar el éxodo de los hermanos venezolanos”.

Desde hace año y medio – sostuvo – “comenzó a llegar continuamente familias, familias y familias y ha aumentado exponencialmente la gente que viene a buscar trabajo, gente que viene a buscar pan, a buscar la posibilidad de ayudar a sus familias para comprar medicinas. Es una hípercarestía la que está sufriendo Venezuela”.

El éxodo de venezolanos hacia Colombia y otros países de la región comenzó hace 15 años con la salida de empresarios (grandes, medianos y pequeños) y profesionales de la clase media que decidieron dejar atrás la Revolución Bolivariana.

Pero en esta oleada de inmigrantes venezolanos que creció en los dos últimos años y con perspectiva de aumentar el flujo en los próximos años, aparecen obreros, campesinos, vendedores informales, maestros, médicos, artistas, es decir es un abanico de todos los sectores sociales.

En esta crisis migratoria en palabras del religioso mexicano está llegando “el pueblo sencillo que busca alguna manera sacar adelante a su familia. En Venezuela la comida esta carísima, además no se consigue. Es una crisis humanitaria la que estamos viviendo en Venezuela y aquí en Bogotá lo constatamos día a día”.

“Es difícil-apuntó- echar marcha atrás la migración venezolana. No se puede frenar porque es el fruto de la crisis, corrupción, pobreza, violencia y falta de oportunidades. Es una realidad que no tiene vuelta atrás”.

Para el fraile mexicano “estamos llamados a cambiar las políticas gubernamentales, estamos llamados a combatir la pobreza, a brindar oportunidades de salud, educación, trabajo y vida digna. La gente no emigra porque quiere, sino necesidad”.

Según las proyecciones oficiales, Colombia recibiría en los próximos años un número que llegaría a dos millones 166 mil venezolanos, pero en un escenario pesimista en caso que se agrave la crisis social y económica del vecino país, la población de inmigrantes podría llegar a superar los cuatro millones de personas.

En términos presupuestales, en el escenario base, esto representa para Colombia con miras al 2021, la necesidad de recursos en educación, salud, atención a primera infancia, atención familiar, vivienda, agua y saneamiento y fortalecimiento institucional, de un total de 12 billones 400 mil millones de pesos (USD 4.1 mil millones de dólares).

En el mejor escenario, es decir, “si la situación llegase a mejorar en Venezuela, el requerimiento de recursos sería a 2021 de 10 billones 247 mil millones de pesos (USD 3.4 mil millones de dólares) y “Si la situación empeorase, el requerimiento de recursos sería 26 billones 569 mil millones de pesos (USD 8.8 mil millones de dólares)”, sostuvo.

“”Esto obligaría a reajustar asignaciones en los presupuestos de los próximos años del orden el 10.5 por ciento del presupuesto nacional”, puntualizó el canciller Carlos Holmes Trujillo.