Aretha definió la “experiencia americana”: Obama

Washington, 16 Ago (Notimex).- El expresidente de Estados Unidos, Barack Obama, y su esposa Michelle lamentaron hoy el fallecimiento de la “Reina del Soul”, Aretha Franklin, a quien exaltaron como un ícono popular que ayudó a los estadunidenses a sentirse más unidos y más humanos.

“Aretha ayudó a definir la experiencia americana. En su voz, podíamos sentir nuestra historia, con todos sus matices –nuestro poder y nuestro dolor, nuestra oscuridad y nuestra luz, nuestra búsqueda de redención y nuestro respeto-”, escribió el expresidente.

Franklin, de 76 años, falleció luego de una larga batalla contra el cáncer pancreático. “Que la Reina del Soul descanse una paz eterna”, remarcó el primer presidente afroamericano de los Estados Unidos.

En 2015, la legendaria cantante estadunidense hizo llorar al presidente Obama cuando interpretó “Tu Me Hacer Sentir Como Una Mujer Natural”, durante una ceremonia de premios en el Centro Kennedy.

“Cada vez que ella cantaba, todos éramos bendecidos por un vistazo a lo divino”, indicaron los Obama.

Hasta el momento se desconoce si el expresidente estadunidense asistirá a las ceremonias fúnebres de la diva del soul.

Aretha helped define the American experience. In her voice, we could feel our history, all of it and in every shade—our power and our pain, our darkness and our light, our quest for redemption and our hard-won respect. May the Queen of Soul rest in eternal peace. pic.twitter.com/bfASqKlLc5

— Barack Obama (@BarackObama) August 16, 2018