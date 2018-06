Trump desestima necesidad de preparar su encuentro con líder norcoreano

Washington, 7 Jun (Notimex).- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, desestimó la necesidad de prepararse a fondo para su histórica reunión con el líder de Norcorea, Kim Jong-un, insistiendo que la posibilidad de lograr un acuerdo sobre la desnuclearización será determinada al final por la disposición de ambas partes.

“Creo que estoy muy bien preparado, no creo que me tenga que preparar bastante. Se trata de actitud. Se trata de voluntad para hacer las cosas, pero creo que me he preparado para esta cumbre por mucho tiempo”, dijo el mandatario estadunidense.

Al recibir al primer ministro de Japón, Shinzo Abe, con quien discutió el tema de Corea del Norte y de tarifas, Trump insistió que cualquier eventual acuerdo podría requerir de más de un encuentro, si la cita en Singapur el día 12 de junio es un éxito.

Desestimó que el encuentro se convertirá en una oportunidad para una fotografía, confiando que será el inicio de un proceso, y “no creo que será un acuerdo de una reunión”.

“Esto no será una oportunidad de fotografía, pero quizá, al menos, empezaremos con una buena relación, y eso es algo que es muy importante para un acuerdo”, dijo.

Trump insistió que cualquier acuerdo tendrá que resultar en la desnuclearización de la península coreana, o no será aceptable, además que reafirmó la permanencia del régimen de sanciones.

“No podemos dejar fuera las sanciones. Las sanciones son extraordinariamente poderosas, y podría agregar más, pero decidí no hacer eso en este momento, pero pudiera pasar”, dijo.

Aunque anticipó que el encuentro será “fructífero”, el mandatario reafirmó que su gobierno mantendrá el régimen de sanciones contra Corea del Norte.

Trump prometió que él será quien se ocupe de resolver el tema, aunque primero deberá lograr que Kim acepte negociar bajo la premisa de renunciar a su programa y a su arsenal nucleares, como lo quiere Estados Unidos.

Para el mandatario, “la pregunta no tiene que ver con la preparación (de la reunión), pero si la gente quiere o no que suceda (un acuerdo), lo vamos a saber muy pronto”, concluyó.