Antiinmigración en EUA es reacción ante mezcla de etnicidades Luiselli

Nueva York, 21 Abr (Notimex).- La retórica y las políticas contrarias a la migración desde América Latina que existen actualmente en Estados Unidos son reacciones ante una mezcla de etnicidades que ya es inevitable en este país, opinó la escritora mexicana Valeria Luiselli.

En un panel de discusión celebrado la noche del viernes en el Instituto Cervantes, Luiselli apuntó que los exaltados pronunciamientos contra la migración en Estados Unidos tienen la intención de preservar la noción de que este es un país blanco.

“Es la reacción de lo que hasta ahora ha sido una supremacía blanca, que se siente incómoda con la idea de un Estados Unidos mestizo, de un Estados Unidos de piel café y mezclado, pese a que esa es la inevitable realidad de este país”, aseguró Luiselli.

Organizado en el marco del Festival PEN Estados Unidos, el más extenso encuentro literario organizado en Nueva York, Luiselli afirmó que actualmente viven 60 millones de hispanos en este país, lo que la convierte en la segunda nación con más latinos luego de México.

“Espero que lo que estamos viendo en Estados Unidos (el sentimiento anti-inmigrante) sea solo un momento de transición hacia lo inevitable, aunque quién sabe qué tan larga será la transición. Y eso asusta”, declaró Luiselli.

Luiselli (ciudad de México, 1983) es autora del libro “Los niños perdidos”, basado en su experiencia al trabajar como intérprete para los menores de edad de Centroamérica que en 2013 emigraron a Estados Unidos sin la compañía de un adulto.

Titulado “Fronteras de nuestra imaginación”, el panel estuvo conformado además por Francisco Cantú, ex agente de la policía fronteriza autor de “The Line Becomes a River: Dispatches from the Border”; y Amalia Rojas, dramaturga y activista Dreamer en Estados Unidos.

Cantú consideró que las políticas migratorias actuales en Estados Unidos, en que cada migrante indocumentado es una prioridad para ser deportado, son una estrategia intencional para crear miedo entre la población inmigrante.

La intención de estas políticas de Estados Unidos es crear un clima tan hostil para la migración que las personas decidan abandonar este país, lo que representa una estrategia de una violencia extrema, explicó Cantú.

Por su parte, Rojas, que fue traída a Estados Unidos desde México cuando tenía apenas unos meses de nacida, señaló que en algún momento le incomodó que sus mentores siempre entendieran sus obras de teatro como una forma de educar audiencias sobre los migrantes.

No obstante, narró Rojas, en un punto de su vida ella misma se asumió como activista Dreamer en Estados Unidos, y decidió que sus obras de teatro, aún inéditas, serían la forma de evitar que la silenciaran como inmigrante.