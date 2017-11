Despide canal NBC a connotado conductor acusado de acoso sexual

Nueva York, 29 Nov (Notimex).- En un nuevo caso de acoso sexual que sacude a medios de comunicación en Estados Unidos, el canal de televisión NBC anunció que despidió a su conductor de noticias de mayor perfil de la mañana, Matt Lauer, tras ser acusado de abuso por una colega.

En un memorando sobre la decisión difundido este miércoles, el presidente de noticias de NBC, Andrew Lack, señaló que “el lunes por la noche, recibimos una queja detallada de una colega sobre el comportamiento sexual inapropiado en el lugar de trabajo por parte de Matt Lauer”.

El ejecutivo destacó que tras una revisión seria, representantes del canal determinaron que el comportamiento de Lauer constituía una violación de los estándares de trabajo, por lo que habían tomado la decisión de despedir al conductor.

“Si bien es la primera queja sobre su comportamiento en los más de 20 años que ha estado en NBC Noticias, también se nos presentaron motivos para creer que esto podría no haber sido un incidente aislado”, añadió Lack.

La copresentadora habitual de Lauer en el programa de noticias de la mañana de NBC, Savannah Guthrie, pareció al borde de las lágrimas al anunciar la decisión de los ejecutivos.

Guthrie dijo estar “desconsolada” por Lauer, y aclaró estar asimismo “con el corazón partido por la valiente colega que vino a contar su historia”.

Lauer es el último de más de una docena de periodistas y hombres en posiciones de poder en la industria de la información en Estados Unidos que se han visto envueltos en acusaciones de acoso sexual.

La semana pasada, los canales PBS y CBS anunciaron el despido del legendario conductor Charlie Rose.

Los escándalos también han afectado al diario The New York Times, a la radio pública NPR, al sitio de noticias Vox y a la revista The New Republic, entre otros.

El presidente Donald Trump comentó este miércoles en un mensaje en su cuenta de Twitter la noticia sobre Lauer, y cuestionó cuándo NBC despediría a altos ejecutivos del canal y de la empresa matriz, Comcast, por difundir lo que llamó “noticias falsas”.