Puigdemont descarta elecciones, pues “no hay garantías”

Madrid, 26 Oct (Notimex).- El presidente de la Generalitat de Cataluña, Carles Puigdemont, descartó hoy convocar elecciones anticipadas para salir de la crisis política e institucional y traslada al Parlamento catalán la opción de declarar la independencia.

El dirigente nacionalista hizo una declaración institucional en el Palacio de la Generalitat, en la que aseguró que no convoca a

elecciones al no encontrar las garantías suficientes para ello y culpó al gobierno español de no ofrecerlas porque prefiere “añadir tensión”.

La declaración es producto de las negociaciones que se han dado en los últimos días para tratar de evitar la intervención del Estado español mediante la aplicación del artículo 155 constitucional, pláticas en las cuales el convocar a elecciones era la principal opción.

A lo largo de este jueves fueron numerosas las versiones incluso de fuentes del gobierno catalán que aseguraban que convocaría elecciones, e incluso se llamó a la prensa para hacer el anuncio, pero se pospuso su realización hasta en dos ocasiones.

“He estado dispuesto a convocar estas elecciones siempre y cuando se dieran unas garantías que permitieran su celebración en absoluta normalidad. No hay ninguna de estas garantías que justifiquen hoy la convocatoria de elecciones al Parlamento”, precisó Puigdemont.

Sostuvo que la intervención del Estado mediante el 155 constitucional está “fuera de la ley, es abusiva e injusta, busca erradicar no sólo el soberanismo, sino también la tradición del catalanismo”.

“No acepto estas medidas, por injustas y porque esconden casi sin disimular la intención vengativa de un Estado que se vio derrotado el día 1 de octubre”, abundó.

“En este punto y naturalmente sin haber firmado ningún decreto de convocatoria de elecciones, corresponde al Parlamento proceder con lo que la mayoría parlamentaria determine en relación a las consecuencias de la aplicación contra Cataluña del artículo 155”, dijo.

De esta manera, Puigdemont trasladó al Parlamento catalán la decisión sobre si procederá o no declarar la independencia conforme a los resultados del referéndum del 1 de octubre (no reconocido por el Estado español).

La cámara catalana realiza este jueves un plenario para debatir sobre la aplicación del artículo 155 constitucional y sus posibles efectos, que se podría prolongar hasta el viernes.

Los movimientos en Cataluña se dan en el momento en que el Senado de España estudia las medidas para la intervención de Cataluña, solicitadas el pasado fin de semana por el presidente del gobierno Mariano Rajoy, y que la mayoría del gobernante Partido Popular aprobará este viernes.

El gobierno español argumenta la aplicación del artículo 155 constitucional en que el proyecto independentista de Puigdemont se basa en leyes contrarias a la Constitución y que contravienen el interés general de la ciudadanía.

Entre las medidas propuestas están el cese de Puigdemont y todo su gobierno; el control de las finanzas, la policía catalana (Mossos d`Esquadra), los medios de comunicación públicos; la limitación de facultades del Parlamento catalán y posterior convocatoria de elecciones.

Además de la intervención con el 155 constitucional, Puigdemont se enfrentaría a un proceso penal toda vez que se le denunciaría por rebelión, como lo anunció esta semana el fiscal general del Estado, José Manuel Maza.