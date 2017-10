Afirma candidato Enríquez-Ominami en Chile ganar el voto extranjero

Santiago, 25 Oct (Notimex).- El candidato a la presidencia de Chile por el Partido Progresista, Marco Enríquez-Ominami, afirmó hoy que espera ganar el voto extranjero, que se implementará por primera vez en una elección presidencial este 19 de noviembre.

En una rueda de prensa, este miércoles, Enríquez-Ominami manifestó que “así espero (ganar el voto en el extranjero) que los chilenos fuera de Chile recuerden que si hay un chileno que vivió fuera de este país soy yo”.

“Y a esos chilenos les quiero decir que la nacionalidad no es cuestión de domicilio, ustedes son tan chilenos estando o no en este territorio”, agregó.

El abanderado del Pro fue el único que registró un ascenso en la última encuesta, publicada este miércoles por el Centro de Estudio Públicos (CEP), posesionándose en el cuarto lugar de la carrera presidencial chilena.

En ese sentido, señaló que “lo dijimos el 21 de septiembre. Cumplí mi palabra, les dije que íbamos a dar la sorpresa. Lo que veo en las calles, habiéndole dado la mano a 100 mil chilenos, confirmo que somos los que avanzamos más rápido”.

“Quiero hoy pedirle su confianza a ustedes, para que me permitan pasar a segunda vuelta. A ustedes que no quieren votar, se requiere ir a votar, depende de ustedes, la semana del 19 de noviembre no compren la loteria, la mejor inversión será ir a votar”, añadió.