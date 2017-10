Expresidentes de EUA se reúnen para recaudar fondos para desastres

Austin, 22 Oct (Notimex).- Cinco expresidentes estadunidenses se reunieron la noche del sábado en un escenario en la ciudad de Austin a fin de recaudar fondos para los damnificados de los huracanes que azotaron Texas, Florida, Puerto Rico y las Islas Vírgenes.

Sin que hicieran ninguna referencia a temas políticos, a diferencia de dos discursos que durante la semana ofrecieron George W. Bush y Barack Obama, que hicieron alusión al actual gobierno, los cinco expresidentes proyectaron un mensaje de unidad.

En el foro Reed de la Universidad A&M de Texas, se reunieron además George H. W. Bush, Bill Clinton y Jimmy Carter, todos los cuales recibieron una entusiasta acogida de los espectadores.

La reunión fue en torno a un concierto, titulado “Deep From The Heart: The One America Appeal” (desde lo profundo del corazón: un sólo llamado estadunidense), que reunió a una gran cantidad de estrellas de la música country y del gospel.

El esfuerzo apuntó a recaudar recursos para las víctimas del huracán Harvey, que azotó Texas; del huracán Irma, que afectó Florida y del huracán María, que devastó partes del Caribe, causando varios cientos de muertes y miles de millones de dólares en daños.

Incluso fue transmitido un mensaje del presidente Donald Trump, cuya respuesta de emergencia a Puerto Rico ha sido severamente criticada. Su mensaje fue también de unidad.

“A través de este esfuerzo, los cinco expresidentes vivientes están desempeñando un papel tremendo para ayudar a nuestros conciudadanos a recuperarse”, señaló Trump.

Añadió: “este maravilloso esfuerzo nos recuerda que realmente somos una nación bajo Dios, todos unidos por nuestros valores y nuestra devoción el uno por el otro”.