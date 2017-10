Puigdemont advierte que votará por la independencia

Madrid, 19 Oct (Notimex).- El presidente de la Generalitat de Cataluña, Carles Puigdemont, advirtió hoy que si el Estado español suspende la autonomía catalana someterá a votación del Parlamento local la declaración de independencia.

El dirigente nacionalista respondió con una carta al presidente del gobierno español, Mariano Rajoy, que la semana pasada le requirió aclarar si el pasado 10 de octubre había declarado o no la independencia, o de lo contrario aplicaría medidas de control al gobierno catalán.

La declaración de independencia la mencionó Puigdemont el 10 de octubre ante el Parlamento catalán, y ofreció suspenderla temporalmente para abrir un diálogo con el Estado español para solucionar la crisis.

Rajoy le había pedido aclarar si haría efectiva o no la independencia, ya que si no rectificaba pediría al Senado aplicar el artículo 155 constitucional que permite al gobierno controlar un gobierno de comunidad autónoma en caso de no obedecer sus funciones constitucionales y estatutarias.

En su carta, Puigdemont asegura a Rajoy que el día 1 de octubre un alto porcentaje de catalanes votaron a favor de la independencia, incluso mayor que el que decidió la salida de Reino Unido de la Unión Europea (UE).

Sostuvo que el 10 de octubre dejó en suspenso la declaración de independencia para celebrar un diálogo entre los dos gobierno, y el pasado lunes le pidió una reunión urgente que todavía no ha sido atendida.

“Tampoco ha sido atendida la petición de revertir la represión. Al contrario, se ha incrementado y ha comportado la entrada a prisión del presidente de Omnium Cultural y el presidente de la Asamblea Nacional Catalana, entidades de acreditada cívica, pacífica y democrática”, indicó.

Precisó que la suspensión de la declaración de independencia sigue vigente, y que la aplicación del artículo 155 constitucional con la autorización del Senado.

“Pese a todos estos esfuerzos y nuestra voluntad de diálogo, que la única respuesta sea la suspensión de la autonomía, indica que no es consciente del problema y que no se quiere hablar”, apuntó.

“Finalmente, si el gobierno del Estado persiste en impedir el diálogo y continuar la represión, el Parlamento de Cataluña podrá proceder, si lo estima oportuno, a votar la declaración formal de independencia que no votó el día 10 de octubre”, agregó.