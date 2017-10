Trump niega que Tillerson haya intentado renunciar

Washington, 5 Oct (Notimex).- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, negó hoy que su secretario de Estado, Rex Tillerson, haya amenazado con renunciar y acusó nuevamente a los medios informativos de diseminar noticias falsas.

“Rex Tillerson nunca amenazó con renunciar. Estas son noticias falsas por NBC News. Un nuevo sótano de los estándares de noticias y reporteo. No hubo verificación de mi parte”, escribió en su cuenta de Twitter.

NBC reportó que el vicepresidente Mike Pence tuvo que intervenir para evitar la dimisión de Tillerson después de que Trump dio un discurso ante los Boy Scouts of América, donde amenazó con despedir al secretario de Salud si no lograban derogar Obamacare.

Ayer el propio Tillerson desmintió los reportes. “El vicepresidente nunca ha necesitado persuadirme de permanecer como secretario de Estado porque nunca he considerado dejar este puesto”, dijo Tillerson en un mensaje a los medios informativos.

Tillerson, quien se convirtió en jefe de la diplomacia estadounidense sin contar con experiencia en el sector público, defendió a Trump.

“El ama a su país, pone a los estadounidenses y a Estados Unidos primero, es listo, demanda resultados a dondequiera y que hace que quienes lo rodean rindan cuentas del trabajo que les fue solicitado. La rendición de cuentas es uno de los principios que el presidente y yo compartimos”, dijo.

De acuerdo con NBC, Tillerson describió a Trump como un “tonto” después del discurso ante los Boy Scouts. Cuestionado sobre la veracidad del reporte, el secretario de Estado declinó abundar sobre asuntos “pequeños”.

“Esto es lo que no entiendo de Washington… pero de donde yo vengo no lidiamos con esas insensateces pequeñas, sólo intentan dividir a la gente y simplemente no voy a ser parte de este esfuerzo de dividir a esta administración”, señaló.

Apenas el pasado fin de semana, Trump descalificó públicamente los contactos de Tillerson con Corea del Norte al considerarlos una pérdida de tiempo.

“Le dije a Rex Tillerson, nuestro maravilloso secretario de Estado, que está perdiendo su tiempo tratando de negociar con el Hombrecito Cohete (Little Rocket Man)”, escribió Trump en Twitter en alusión al líder norcoreano Kim Jong-un.

“Ahorra tu energía Rex, haremos lo que tiene que hacerse”, recomendó el presidente al jefe de la diplomacia de Estados Unidos.

Tillerson había dicho en Beijing ante los medios de comunicación que Washington estaba en contacto con Pyongyang y aseguró que Estados Unidos puede dialogar con los norcoreanos a través de sus propios canales abiertos a Pyongyang.