Avala consejo religioso saudita que mujeres puedan conducir autos

Riad, 28 Sep (Notimex).- El decreto histórico que permite conducir a las mujeres sauditas recibió hoy el sello de aprobación del Consejo de Eruditos Mayores, el más alto órgano religioso de Arabia Saudita que asesora al rey Salman en esa materia.

En un comunicado, la secretaría del citado consejo indicó que el rey Salman, “a quien Dios concedió la responsabilidad de proteger a su pueblo y los intereses de la nación, y preservar los valores islámicos, no vacila en lograr el interés nacional de acuerdo con la ley Sharia”.

Los académicos mayores decidieron por ello adoptar y aprobar el decreto real pues el rey “sólo hace lo que es mejor para su nación”, precisa la declaración emitida dos días después de que el monarca saudita emitió la orden por la cual el país dejó de ser el único en el mundo en el cual las mujeres no conducían.

La decisión del rey Salman permitirá a las mujeres conducir vehículos a partir de junio del próximo año, como parte de una serie de reformas económicas y sociales.

Aunque no existía una ley real o un edicto religioso que lo prohibiera, Arabia Saudita era la única nación en el mundo que no permitía que las mujeres condujeran automóviles sólo por mera cuestión social.

“Las opiniones consultivas de los eruditos se centraban en las virtudes y los vicios no en el acto de conducirse, que es un derecho absoluto del que nadie debe ser privado. El rey Salman debió estudiar el asunto y mirarlo desde todos los ángulos”, señaló el órgano religioso.

“El rey estudió el lado negativo de no dejar que las mujeres condujeran y así, con la aprobación del Consejo de Eruditos Mayores, emitió el decreto, ya que no encontró ninguna razón para no hacerlo”, precisó.

El decreto real preserva todos los derechos de las mujeres con el fin de proteger el interés nacional, concluyó.