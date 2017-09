Policía Federal australiana reclutará solo mujeres

Canberra, 28 Sep (Notimex).- La Policía Federal de Australia inició una campaña de reclutamiento dirigida solo a mujeres, a fin de agilizar el logro de su meta de que la mitad de su fuerza esté compuesta por personal femenino.

Las solicitudes de ingreso que se aceptarán desde ahora y hasta Navidad serán solo de mujeres, precisó la Comisionada en funciones de ese órganismo policial, Leanne Close.

Se trata de que la presencia femenina esté en todas las funciones de este cuerpo, lo mismo en la vigilancia de comunidades, que en las investigaciones cibernéticas o en las del crimen organizado, añadió.

El objetivo es que haya paridad de género en la policía federal, dijo su comisionada, quien es también la primera mujer en ocupar ese cargo.

We're recruiting and need more women. Dare to dream as they do come true.. Find more here: https://t.co/2xLXWRNqRD @AusFedPolice pic.twitter.com/ius0ipavdQ

— Cmdr Linda Champion (@CmdrEAME) September 28, 2017