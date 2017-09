Maduro considera un honor que Trump lo llame “dictador”

Caracas, 26 Sep (Notimex).- El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, dijo hoy que considera un “honor” que su par estadounidense, Donald Trump, lo haya llamado “dictador” en un discurso la semana pasada en la Asamblea General de las Naciones Unidas.

“Tengo el honor de haber sido nombrado tres veces por el jefe del imperio. Quedará para la historia, gracias Donald Trump, los pueblos sabrán que hubo un Nicolás Maduro que se opuso al imperio y que no se rindió jamás”, celebró.

Y añadió: “Thank you very much (muchas gracias), Donald Trump. Soy hijo de Hugo Chávez y estoy más duro que nunca”.