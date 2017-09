Trump retira invitación a Curry para visitar la Casa Blanca

Washington, 23 Sep (Notimex).- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció hoy que retiró la invitación a la Casa Blanca al jugador de baloncesto Stephen Curry, de Golden State Warriors, por las críticas del estrella del básquetbol hacia el mandatario.

La decisión de la Casa Blanca se da luego que el viernes Curry se negó a asistir a la Casa Blanca en la tradicional visita de equipos campeones a la residencia presidencial.

Trump retiró el sábado su invitación al campeón de la NBA Golden State Warriors para visitar la Casa Blanca, tras culpar a Curry por “vacilar” en aceptar la oferta.

Aún se esperaba que el equipo realizara una votación interna sobre la tradicional oferta de la Casa Blanca a los campeones deportivos, después de que Curry dijo el viernes que se opondría a una visita.

Curry, quien ha sido crítico de Trump, dijo que esperaba enviar un mensaje despreciando la invitación de la Casa Blanca “que no representamos básicamente lo que nuestro presidente tiene, las cosas que él dijo y las cosas que él no tiene en los tiempos correctos, así que no lo apoyaremos”, aseguró el viernes.

El entrenador del Golden State Warriors, Steve Kerr, también declaró que prefiere no asistir a un evento de la Casa Blanca con Trump.

La noche del viernes, Trump criticó públicamente a jugadores afroamericanos de la Liga Nacional de Fútbol, como Colin Kaepernick, que se han arrodillado durante el himno nacional para protestar contra las disparidades raciales de las naciones.

Trump instó a los propietarios de la NFL a despedir a los jugadores y animó a los aficionados a sumarse a su propuesta.

“Es una total falta de respeto a nuestra herencia, es una total falta de respeto de todo lo que defendemos”, dijo Trump durante un mitin en Alabama, donde hacía campaña para el senador republicano Luther Strange.

“¿No te encantaría decir a uno de estos dueños de la NFL, cuando alguien no respeta nuestra bandera, dirías: ‘Quíta a ese (…) fuera del campo ahora mismo'”, enfatizó Trump, una declaración por la que recibió fuertes aplausos.

Curry afirmó el viernes a los medios de comunicación en las instalaciones de prácticas de los Warriors que “mis opiniones no han cambiado en absoluto. No sé si alguien ha cambiado. Pero ahí es donde estoy ahora mismo”.

“No quiero ir. Esa es mi creencia”, subrayó, tras agregar que “básicamente, las cosas que dijo (Trump) y las cosas que no ha dicho en los momentos adecuados, no lo apoyaremos”.

“Al actuar y no ir, espero que eso inspire algún cambio cuando se trata de lo que toleramos en este país y lo que se acepta”, indicó el deportista

“Estamos tratando de hacer lo que podemos, utilizando nuestra plataforma y aprovechando nuestras oportunidades para arrojar luz sobre eso”, dijo Curry.

“Ahí es donde me apoyo. No creo que si nosotros no vamos a la Casa Blanca milagrosamente todo va a ser mejor. Pero esa es mi oportunidad para expresarme”, aseveró.

Varios de los compañeros de equipo de Curry, así como el entrenador Kerr han expresado sus opiniones contrarias a Trump, así como a una visita a la residencia presidencial.

El delantero de los Warriors, Kevin Durant, también se negó a asistir a la visita a la Casa Blanca, tras afirmar que “va a ser difícil cambiar mi mente”.