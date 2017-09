Paz en Colombia único caso exitoso para Naciones Unidas

Bogotá, 17 Sep (Notimex).- La firma de la paz en Colombia es el único caso exitoso que tiene en la actualidad la Organización de las Naciones Unidas (ONU), frente a las difíciles situaciones que el organismo internacional debe de enfrentar en diferentes partes del mundo.

El presidente colombiano Juan Manuel Santos aseguró que este concepto se lo dijo de manera personal el secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres.

“Lo que resalta Naciones Unidas, y me lo dijo hace dos días cuando hablé con el secretario general, con quien me voy a entrevistar también en la semana que viene allá en Nueva York, me dijo: Colombia es la única buena noticia que tenemos en Naciones Unidas, con todos esto problemas Corea del Norte, los conflictos en Medio Oriente, viene Colombia con buenas noticias”.