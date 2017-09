Cadena de hoteles en Arizona revelaba nombres de indocumentados

Phoenix, 15 Sep (Notimex).- Una compañía hotelera es blanco de duras críticas en Phoenix, Arizona, luego de revelarse que entregó a la policía nombres de inmigrantes indocumentados que se hospedaron en sus instalaciones, lo que provocó un número indeterminado de arrestos y deportaciones.

La empresa Motel 6 difundió una disculpa pública y garantizó que ese tipo de acciones de sus empleados no se repetirán, pues ha dado instrucciones para no volver a colaborar con autoridades migratorias. El primero en denunciar el tema fue el semanario Phoenix New Times.

Abogados de inmigración han advertido que recabarán toda la información posible sobre los arrestos y deportaciones de este tipo de clientes y, si se logra comprobar que se violaron sus derechos, podría solicitar que todos los casos sean desestimados.

Organizaciones proinmigrantes, grupos de derechos civiles y abogados de migración han condenado la colaboración de la compañía hotelera con el organismo de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).

“Esto se llevó a cabo a nivel local, sin el conocimiento de la alta dirección de nuestra compañía”, escribió Motel 6 en su Twitter el miércoles. “Cuando nos dimos cuenta de ello la semana pasada, se interrumpió esa actividad”, aseguró.

Statement by Motel 6 pic.twitter.com/zHGU6HqjPV — Motel 6 (@motel6) September 14, 2017

Una declaración de la empresa confirmó el jueves que “ciertas propiedades locales del Motel 6 en el área de Phoenix estaban ofreciendo voluntariamente listas diarias al ICE”.

“Para asegurar que esto no vuelva a ocurrir, emitiremos una directiva a cada una de nuestras más de mil 400 ubicaciones en todo el país, dejando en claro que está prohibido ofrecer voluntariamente listas” a las autoridades migratorias”, prometió.