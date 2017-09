Trump pide mano dura contra terroristas tras ataque en Londres

Washington, 15 Sep (Notimex).- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, salió hoy al paso a la explosión ocurrida esta mañana en el Metro de Londres y se pronunció por políticas más duras contra los terroristas y por combatirlos en internet.

“Se debe lidiar con los terroristas perdedores de una manera más ruda. El internet es su principal herramienta de reclutamiento, la cual debemos cortar & usar mejor”, escribió esta mañana en su cuenta de Twitter.

Loser terrorists must be dealt with in a much tougher manner.The internet is their main recruitment tool which we must cut off & use better!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) September 15, 2017