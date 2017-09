Arresto tras incidente con pistolero en escuela de Ohio

Washington, 8 Sep (Notimex).- Autoridades en Ohio dijeron haber resuelto esta mañana de manera satisfactoria una alerta de seguridad

en una escuela secundaria, tras el arresto de una persona con arma de fuego dentro de esas instalaciones.

La policía de la ciudad de Columbus reportó la presencia de una persona armada en la escuela secundaria Scioto poco después de las 08:00 hora local, y pidio a los vecinos extremar precauciones.

ACTIVE SHOOTER LATEST 9:45am 9/8: 1 suspect arrested, gun taken, no injuries reported. First call@8:33AM. Arrest@8:58 AM. Awesome teamwork! pic.twitter.com/l8O8wvMDEW

Menos de media hora después, mediante su cuenta oficial en la red social Twitter, la dependencia informó que la alerta había sido resulta sin mayores incidentes.

En el aviso se leía: “Por favor RT (reenvíen). ACTUALIZACION. 9:15am. Equipo SWAT hizo un arresto, arma asegurada, no heridos. Excelente trabajo por nuestros oficiales. #JuntosesMejor #CPD”.

*Please RT* UPDATE 9:15am: SWAT made an arrest, gun taken, no injuries. Excellent job by our officers! #TogetherIsBetter #CPD https://t.co/m4B8eYxNB1

