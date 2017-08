“Nada es igual si alguien desaparece” Amnistía Internacional

Madrid, 30 Ago (Notimex).- Con motivo del Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas, Amnistía Internacional lanzó este miércoles la campaña “Nada es igual si alguien desaparece”.

Para dar cuenta de lo que supone la ausencia de los desaparecidos, la organización defensora de los derechos humanos ha recurrido a series de ficción para preguntarse qué ocurriría si desapareciera alguno de sus personajes más emblemáticos.

¿Qué sería de los Simpsons sin Marge, o del Juego de Tronos sin Tyrion Lannister?. Son las preguntas que hace Amnistía Internacional (AI) en su campaña, en la que borra estos personajes de los carteles de las series para tratar de ilustrar lo que es una desaparición forzada.

“Con esta campaña queremos recordar que la desaparición forzada no es un hecho puntual, la desaparición forzada en la medida en que no hay una respuesta para las familias se prolonga en el tiempo de manera permanente hasta que no se sepa qué pasó con sus seres queridos”, manifestó Esteban Beltrán, director de Amnistía Internacional España.