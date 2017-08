Perdón de Trump a Arpaio, afrenta a justicia y exaltación

Washington, 26 Ago (Notimex).- El perdón otorgado por el presidente Donald Trump al ex alguacil Joe Arpaio significó la última afrenta del mandatario al poder judicial y se tradujo en el empoderamiento de los sectores antimigrantes y nacionalistas de su base política, destacó hoy la prensa estadounidense.

Aunque la decisión del mandatario no resultó del todo sorpresiva, dado los insultos que ha proferido antes contra jueces, algunos medios como The New York Times estimaron que su anuncio del viernes evidenció su desprecio por la constitución.

“Al indultarlo, el señor Trump mostraría su desprecio por el sistema judicial estadounidense y su único medio de hacer cumplir la ley, ya que estaría enviando un mensaje a otros funcionarios para que desestimen las órdenes judiciales también”, apuntó el rotativo en un editorial.

Contrario al argumento de la Casa Blanca, dado a conocer la víspera, en el sentido de que la larga hoja de servicio publico y desinteresado de Arpaio, así como sus 85 años eran razones para el perdón, el diario consideró que Arpaio no podía ser merecedor de misericordia.

Recordó que además las redadas contra inmigrantes hispanos conducidas por los agentes de la Oficina del Alguacil del Condado de Maricopa, que lo llevó finalmente a ser convicto, acumuló un récord de acoso, negligencia, maltrato y “otros flagrantes abusos de oficio que debería haber terminado su carrera años atrás”.

“El presidente de la ley y el orden está alentando a un infractor impenitente. Tal vez eso es porque el señor Arpaio siempre ha representado lo que el señor Trump aspira a ser: un autócrata disoluto que hace cumplir la ley a su antojo, sin responsabilidad ni consecuencias personales”, apuntó.

The Arizona Republican, el mayor diario en ese Estado, consideró que el perdón revivió la figura política de Arpaio, quien el pasado 31 de julio fue encontrado culpable de desacato por ignorar las ordenes de jueces federales para detener esas redadas.

En su principal editorial de este sábado, el diario consideró con este perdón Trump elevó al deshonrado ex alguacil del Condado de Maricopa a la categoría de monumento entre los antiinmigrantes duros y nacionalistas que conforman mucha de su base electoral.

“Esto borra cualquier duda sobre si Trump quería empoderarlos después de la violencia en Charlottesville. Arpaio es su adoración. Arpaio está ahora de vuelta en su pedestal gracias a su presidente”, destacó.

En su análisis, el diario The Washington Post señaló que a lo largo de su historia como alguacil, Arpaio se ganó una reputación ‘tan brutal y se mostró dispuesto a empujar los límites en su oposición a los inmigrantes en su estado, y a Trump le gustaba eso”.

“La pregunta más planteada por el perdón, entonces, es dónde Trump trazaría la línea. Si está dispuesto a perdonar a Joe Arpaio por ignorar una orden judicial en el servicio de un objetivo político que Trump abraza, ¿por qué no perdonaría a otra persona que respeta por ignorar una demanda de la corte?”, cuestionó.

El rotativo indicó que tal escenario podría aplicarse en el caso de que miembros de la familia presidencial que hayan recibido una citación judicial para testificar ante un fiscal especial, como en el caso del hijo mayor del presidente, Donald Jr. y su yerno, Jared Kushner.

“Para una persona en su posición, rodeada de una investigación federal sobre su campaña y sus negocios, eso tiene que ser un atractivo, y el perdón a Arpaio deja muy claro que la lealtad hacia Trump puede prevalecer sobre la lealtad a la ley”, precisó el rotativo.