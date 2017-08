Piden ayuda ciudadana para detener a autor de matanza de Barcelona

Madrid, 21 Ago (Notimex).- La policía autónoma catalana (Mossos d`Esquadra) pidió hoy la colaboración ciudadana para detener a Younes Abouyaaqoub, el conductor de la camioneta del atropello múltiple el pasado jueves en Las Ramblas de Barcelona, que causó la muerte a 13 personas.

En rueda de prensa, el consejero del Interior de la Generalitat de Cataluña, Joaquim Forn, y el comisario jefe de los Mossos d`Esquadra, Josep Lluís Trapero, confirmaron que el joven de origen marroquí de 22 años es el autor material de la matanza de Barcelona.

El relato que baraja la policía es que Abouyaaqoub bajó de la camioneta una vez cometido el atropello múltiple en Las Ramblas, se puso unos lentes oscuros, huyó por el Mercado de la Boquería y en pocos minutos caminó hasta el campus universitario que está en el centro de la ciudad.

En ese lugar habría asaltado al propietario del vehículo Pablo Pérez, un Ford Focus, al que acuchilló y colocó en el asiento trasero para huir del centro donde ya se comenzaba a instalar el cordón de seguridad.

Al circular por avenida Diagonal un control policial lo intenta parar por no respetar el límite de velocidad y atropella a una agente y su compañero dispara al coche sin lograr detenerlo.

Tras iniciarse su persecución, el vehículo es encontrado abandonado en Sant Just Desvern con el cadáver del propietario, Pablo Pérez, asesinado con arma blanca.

“En Sant Just Desvern se pierde la pista. Sigue la investigación, pero la prioridad es encontrar a esta última persona que nos queda por detener, y eso no significa que no haya más detenciones a futuro, porque se podría ampliar esto a nivel internacional”, señaló.