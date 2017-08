Universidad Duke retira estatua de general Robert E. Lee

Washington, 19 Ago (Notimex).- La Universidad de Duke retiró hoy de la entrada de su capilla la estatua del general confederado Robert E. Lee, en el marco de la polémica nacional por los íconos de la guerra civil de Estados Unidos que se abrió a raíz de los incidentes en Charlottesville, en el estado de Virginia.

El rostro de la estatua del general Lee en la universidad, situada en Durham, en el estado de Carolina del Norte, había sido dañado en días posteriores a los incidentes de Charlottesville.

Robert E. Lee (1807-1870), comandante del llamado ejército de Virginia del Norte durante la guerra civil de Estados Unidos (1861-1865), dirigió las tropas de los estados sureños partidarios de la secesión y la esclavitud, en contra los norteños abolicionistas.

Lee, considerado un héroe en varias ciudades del sur de Estados Unidos, fue derrotado y capituló ante el general Ulises Grant, jefe de las fuerzas del norte, en 1865.

Las estatuas en su honor, que empezaron a ser colocadas en ciudades del sur estadounidense en la década de 1950, han detonado un debate sobre si deben permanecer expuestas al público como símbolos de la historia del país, o deben ser retiradas para evitar tensiones raciales.

Price sostuvo que la remoción de la estatura del general Lee de la capilla de la Universidad representa una oportunidad para sanar las heridas raciales de Carolina del Norte.

“Tenemos la responsabilidad de unirnos como comunidad para determinar cómo responder a esta inquietud, en una forma que le muestre nuestro compromiso con la justicia, con la no discriminación, con la protesta civil no violenta y con un auténtico diálogo, no retórica”, dijo.