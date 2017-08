Gobierno italiano desmiente tener pruebas sobre homicidio de estudiante

Roma, 16 Ago (Notimex).- El gobierno italiano desmintió haber recibido “elementos concretos” de parte de Estados Unidos que probarían que el asesinato en El Cairo del estudiante Giulio Regeni fue cometido por los aparatos de seguridad egipcios.

“En los contactos entre la administración estadunidense y el gobierno italiano en los meses sucesivos al homicidio de Regeni no fueron transmitidos nunca elementos concretos sobre la responsabilidad de los aparatos de seguridad egipcios”, dijeron portavoces del Palacio Chigi, la sede del ejecutivo italiano.

Se referían a las versiones publicadas por el diario The New York Times, según el cual Washington sabía que el italiano Giulio Regeni fue secuestrado, torturado y asesinado por oficiales de seguridad egipcios en febrero de 2016.

Regeni, quien al momento de su muerte tenía 28 años de edad, apareció muerto con evidentes signos de tortura en una cuneta a las afueras de El Cairo el 3 de febrero de 2016.

Dos semanas antes el estudiante, que realizaba una investigación de doctorado sobre los sindicatos independientes egipcios, había sido reportado como desaparecido y el gobierno italiano se había inmediatamente activado para localizarlo.

Según The New York Times, Washington obtuvo “pruebas incontrovertibles sobre la responsabilidad egipcia”, de la que no había “ninguna duda”.