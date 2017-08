Venezuela sin salida democrática a su crisis política

Caracas, 15 Ago (Notimex).- Para Ramón Muchacho, alcalde de Chacao y condenado a 15 meses de cárcel por el Tribunal Supremo de Justicia, en Venezuela no hay posibilidad de una salida democrática, pero cree que la oposición debe ver los comicios regionales del venidero octubre como oportunidad para movilizarse.

“El problema de Venezuela no es que la oposición vaya o no a las regionales, las regionales no van a resolver los problemas que vive esta nación, en este país hoy no hay posibilidad de una salida democrática”, contó en entrevista a la cadena estadunidense CNN.