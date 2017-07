Entrada de inmigrantes a UE disminuyó 68 por ciento

Bruselas, 13 Jul (Notimex).- El número de inmigrantes ilegales que llegaron a la Unión Europea (UE) tras cruzar el mar Mediterráneo cayó 68 por ciento en los primeros seis meses del año, comparado con el mismo período de 2016, informó hoy la guardia costera y de fronteras comunitaria (Frontex).

Entre enero y junio, Frontex detectó más de 30.7 mil cruces ilegales en las cuatro principales entradas clandestinas hacia la UE: Grecia, Italia, España y Bálcanes.

La reducción refleja la disminución de 94 por ciento en los flujos entre Turquía y las islas griegas en los primeros seis meses del año, cuando se registraron cerca de nueve mil inmigrantes clandestinos.

Frontex no ha cifrado las llegadas por la llamada ruta balcánica, pero indicó un “bajo número de detecciones, similar al mes anterior”.

Por otra parte, en Italia y España el número de llegadas ilegales ha sido de 21 y 200 por ciento superior, respectivamente, al primer semestre de 2016.

“Solo en junio pasado, Italia recibió 24.8 mil nuevos inmigrantes, un 8.0 por ciento más que el mes anterior, elevando a 85 mil el total en lo que va de año”.

Níger, Bangladesh y Guinea son los principales países de origen de las personas que usan la ruta el Mediterráneo central hacia Italia.

En España se han detectado nueve mil entradas ilegales entre enero y junio, la mayoría de ellas en las fronteras terrestres con los enclaves de Ceuta y Melilla, en el norte de África.

En una comparecencia ante el Parlamento Europeo (PE), la noche del miércoles, el director general de Frontex, Fabrice Leggeri, dijo que los traficantes que operan en el Mediterráneo están enviando embarcaciones sobrelotadas y de peor calidad, causando más muertes entre los inmigrantes.

“Actualmente vemos cerca de 170 personas por barco, cuando hace dos años había unas 90. No tienen comida, no tienen agua potable, no tienen combustible”, afirmó.

En 70 por ciento de los casos, los barcos de madera han sido sustituidos por botes hinchables, algunos incluso sin motor, remolcados hasta alta mar y dejados a la deriva.