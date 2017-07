Trump recibe calificaciones mixtas por encuentro con Putin

Washington, 8 Jul (Notimex).- Los principales medios impresos estadunidenses criticaron hoy la decisión del presidente Donald Trump de calificar como un “honor” su encuentro con Vladimir Putin, pero destacaron la importancia del cese al fuego pactado sobre Siria.

Bajo el título, “Un encuentro necesario, pero no un honor” el diario The Washington post consideró positivo que los dos líderes de Estados Unidos y Rusia hayan decidido tener un encuentro cara a cara, pero lamentó que Trump se haya referido en términos elogiosos a Putin.

“Error. No es un honor sentarse con el líder de un régimen que invade a vecinos pacíficos, interfiere subrepticiamente en las elecciones de naciones democráticas y orquesta y tolera el asesinato de opositores políticos domésticos y periodistas”, señaló en un editorial.

The New York Times aplaudió por su parte la decisión del presidente estadunidense de increpar a Putin sobre las acusaciones de las agencias de inteligencia de Estados Unidos de que Rusia interfirió en las elecciones presidenciales de 2016.

“Subsisten sin embargo importantes preguntas sobre el resto de la conversación y si aún ahora el presidente Trump entiende la gravedad de la interferencia de Rusia en el proceso democrático de Estados Unidos”, señaló.

El influyente diario neoyorquino reconoció por otra parte la importancia del acuerdo alcanzado entre Rusia, Estados Unidos y Jordania para un cese al fuego limitado en la frontera suroeste de Siria a partir de este domingo.

The Wall Street Journal coincidió en que si bien los dos líderes discreparon sobre la interferencia de Rusia en los procesos electorales de Estados Unidos y sobre la situación de Corea del Norte, lograron progresos tentativos para atajar el “baño de sangre” en Siria.

Por separado, en un artículo editorial, el ex dirigente de la campaña presidencial de Hillary Clinton, John Podesta, salió al paso a los comentarios del presidente Trump en el marco de su participación en la cumbre del Grupo de los 20 países más industrializados y emergentes (G-20) en Hamburgo.

“Todo el mundo aquí está hablando de por qué John Podesta se negó a dar el servidor al Partido Demócrata para el FBI y la CIA. Es vergonzoso!, escribió Trump en su cuenta de Twitter.

Podesta puso en duda que su persona sea objeto de conversación entre los líderes mundiales. “¿De verdad?. He estado en un número de cumbres globales y lo dudo. Los líderes del mundo ciertamente tienen tópicos más importantes que abordar”, escribió en The Wahington Post.

El ex dirigente de la campaña presidencial demócrata dejó en claro que no tuvo nada que ver con el Comité Nacional de su partido por lo que no tuvo acceso a ningún servidor cibernético ni se le pidió.

Podesta señaló asimismo que la Agencia Central de Inteligencia (CIA) no pudo haberle pedido acceso a un servidor al cual él no tuvo acceso porque la agencia de inteligencia tiene prohibido recolectar información dentro de Estados Unidos.