Observadores europeos denuncian irregularidades en referéndum de Turquía

Ankara, 17 Abr (Notimex).- El referéndum constitucional celebrado la víspera en Turquía se llevó a cabo en condiciones no equitativas y no cumplió con los estándares democráticos, debido a la “falta de imparcialidad” en la campaña, denunciaron hoy observadores de la OSCE y del Consejo de Europa.

“El campo de juego no estaba nivelado y los dos bandos de la campaña no gozaron de las mismas oportunidades”, dijo la jefa de la misión de la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa (OSCE), Tana de Zulueta, sin embargo no se pronunció sobre si el resultado debe considerarse válido o no.

“Está fuera de nuestro mandato decir cuál podría haber sido el resultado sin los defectos observados. Eso lo deberá juzgar la historia”, señaló De Zulueta en rueda de prensa en Ankara.

Destacó que la consulta popular se desarrolló en un ambiente político en el que las libertades fundamentales para un proceso democrático estaban limitadas por el estado de emergencia y en el que los dos bancos no tenían las mismas oportunidades para exponer su visión ante los electores.

De Zulueta alertó de que “el estado de emergencia vigente restringió aún más la libertad de asamblea y de expresión” durante la campaña.

Asimismo, la jefa de misión de la OSCE criticó que la Junta Suprema Electoral derogase, antes de empezar la campaña, la norma que obligaba a los medios de comunicación a dar un tratamiento imparcial a las diferentes opciones políticas.

“En general, el referendo no cumplió con las normas del Consejo de Europa”, advirtió, por su parte, Cezar Florin Preda, líder del equipo de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa.

Lamentó que la ley turca no prevé la presencia de observadores internacionales y no permite a organizaciones cívicas turcas vigilar el proceso, limitando esta función a representantes de los partidos.

Afirmó que “durante la jornada electoral no hubo mayores problemas, salvo en algunas regiones”, sin dar más detalles.

“Nunca debería socavarse el Estado de derecho mediante el estado de emergencia”, agregó, en alusión a las medidas que rigen bajo el estado de excepción vigente en Turquía desde julio pasado, a raíz del fallido golpe de Estado.

La misión conjunta de la OSCE y del Consejo de Europa, integrada por 63 observadores de 26 países, permanecerá en Turquía hasta el próximo sábado.

Los electores turcos votaron el domingo en el histórico referéndum a favor de la reforma constitucional que concederá “poder absoluto” al presidente Recep Tayyip Erdogan, según los resultados preliminares de la consulta ciudadana.

Con el 98.95 por ciento de los sufragios escrutados, el “sí” a favor de la reforma constitucional habría ganado con el 51.41 por ciento de los votos emitidos, mientras el “no” habría logrado el 48.59 por ciento de los sufragios, de acuerdo con los resultados reportados por la agencia estatal de noticias Anadolu.