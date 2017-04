OEA acusa a gobierno de Maduro de tener “las manos manchadas de sangre”

Miami, 13 Abr (Notimex).- El secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, fustigó hoy al gobierno del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro y lo acusó de tener “las manos manchadas de sangre” por la violencia para reprimir las protestas contra su régimen.

Tras recibir la orden “Rómulo Betancourt”, conocido como “El padre de la democracia venezolana”, de parte del grupo Venezolanos Perseguidos Políticos en el Exilio (Veppex), Almagro dijo que “tiene que cesar ya la represión” del régimen del país petrolero, el cual calificó de “dictadura”.

“Tienen que cesar ya las acciones homicidas de los paramilitares que se esconden en la sociedad civil y tiene que cesar la muerte injusta en la búsqueda de la democracia”, afirmó Almagro durante un discurso en la alcaldía de Doral, ciudad en que se estima viven unos 400 mil venezolanos.

“Sufro con cada uno de los venezolanos que están luchando con un régimen que tiene las manos manchadas de sangre y la vida cuando se pierde en la lucha por la libertad definitivamente demuestra los niveles de injusticia y de tiranía que existen en el país”, agregó.

En los últimos días dos personas murieron por disparos y 12 resultaron heridas de bala en el centro de Venezuela, según un gobernador opositor, lo que eleva a cuatro los fallecidos, en medio de una nueva ola de protestas contra el presidente Maduro.

Las protestas comenzaron hace una semana contra el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) que despojó a la Asamblea Nacional (Congreso), dominada por la oposición, de sus facultades legales. A pesar de revertir los fallos, el TSJ sigue bloqueando el trabajo parlamentario, al sostener que se encuentra en “desacato”.

Tras escuchar en la sala los gritos de “Venezuela”, “Venezuela”, Almagro, quien se ha convertido en uno de los más férreos defensores de la libertad y la democracia en América Latina, dijo que “hoy en Venezuela no hay libertades políticas, no hay independencia entre los poderes del Estado y no existe transparencia”.

Señaló que desde 2015 se ha ido agudizando la crisis económica, social y monetaria, sumada a la pérdida de libertades fundamentales, lo que han hecho que un gran número de venezolanos haya dejado el país “escapando a un régimen totalitario”.

Citó cifras de 2016 que indican que un total de 18 mil 155 venezolanos presentaron solicitudes de asilo en Estados Unidos, un 50 por ciento más que en 2015 y seis veces más que en 2014.

Almagro recibió además las llaves de la ciudad de parte del alcalde de Doral, Juan Carlos Bermúdez, de origen cubano, quien dijo que su vida también ha sido afectada por “la dictadura” cubana.

La orden Rómulo Betancourt, presidente interino de Venezuela entre 1945 y 1948, y constitucional entre 1959 y 1964, que luchó en contra de la dictadura de Juan Vicente Gómez, ha sido otorgada antes a los congresistas cubanoamericanos Ileana Ross-Lehtinen y Mario Díaz Balart.

También al alcalde de Miami, Tomas Regalado, y a Guillermo Cochez, exrepresentante de Panamá ante la Organización de Estados Americanos (OEA).