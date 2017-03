Diputada mexicana Eufrosina Cruz aborda retos para mujeres indígenas

Nueva York, 28 Mar (Notimex).- La diputada local en el estado de Oaxaca, Eufrosina Cruz Mendoza, abordó los retos que enfrentan las mujeres indígenas que participan en la política en México, durante una mesa de diálogo celebrada en Nueva York.

Cruz Mendoza hizo historia como la primera mujer en liderar el Congreso local de su estado natal: Oaxaca, pese a que representa a una minoría ubicada entre dos grupos tradicionalmente ajenos a la política en México: mujeres e indígenas.

Asimismo, impulsó cambios a la Constitución de México para avanzar en el reconocimiento de la autonomía de los pueblos indígenas sin perjudicar los derechos de las mujeres, desde su posición en el Partido Acción Nacional (PAN), un instituto político de base conservadora.

En un panel de discusión, organizado la noche del lunes en la Sociedad de las Américas, Cruz Mendoza indicó que la Constitución de México es una de las más avanzadas y progresistas en el mundo, por lo que ahora el reto es aplicar al pie de la letra sus disposiciones.

Afirmó que aún no se ha cumplido la cuota establecida en la ley para lograr una paridad completa entre hombres y mujeres en el Congreso de México, además de que los representantes indígenas aún son una minoría que se cuentan con los dedos de la mano.

“La de México es una de las Constituciones más avanzadas en derechos humanos y reconocimiento sociales, pero hay muchas partes que aún están durmiendo”, señaló.

En entrevista con Notimex, Cruz Mendoza explicó que la lucha no solo pasa por reformar las leyes, sino por hacerlas cumplir en los tribunales y, finalmente, por usarlas como plataforma para cambiar la mentalidad de los propios funcionarios públicos y luego del resto del país.

“Por supuesto que mis compañeros diputados no entienden el problema de las mujeres indígenas porque no lo han vivido, no lo han llorado ni se han tragado el polvo de esos entornos”, aseguró.

Cruz Mendoza sostuvo que muchos legisladores no entienden el clamor de los pueblos originarios por obtener igualdad mediante leyes que les confieran mayor autonomía porque para ellos las minorías en México ya gozan de derechos establecidos en la legislación.

“Por eso nos enfrentamos a muchas barreras, porque te encuentras no solo la discriminación, sino otras barreras culturales y de la mente. Y yo creo que eso es la otra acción que se debe ir rompiendo”, aseguró la diputada.

Ese esfuerzo por romper barreras, por desafiar el estereotipo de lo que una parte de la sociedad mexicana considera que debe ser una mujer de una comunidad indígena, le ha costado a Cruz Mendoza críticas tanto de mestizos como de personas que se identifican con una etnia.

“Eres más cuestionada, más señalada como mujer indígena. Te dicen que eres ‘india ladina’ porque vienes a este tipo de eventos, o ‘india light’ si entras a un restaurante. El reto es romper ese paradigma cultural”, declaró.

La participación de Cruz Mendoza se dio en el marco de la presentación de un informe elaborado por la Sociedad de las América para impulsar una mayor participación de mujeres, afrodescendientes, indígenas, comunidad de Lesbianas, Gays, Bisexuales y personas Transexuales (LGBT); así como personas con discapacidad en la política de América Latina.

El informe recomendó crear cuotas de participación y hacerlas cumplir; así como la formación de alianzas entre grupos minoritarios; la creación de políticas que aspiren a un crecimiento económico inclusivo; y una vez en el cargo fomentar la solidaridad.

Además de Cruz Mendoza participaron en el panel de la Sociedad de las Américas el primer diputado afrodescendiente de Uruguay, Edgardo Ortuño; y el primer asambleísta abiertamente gay electo para un cargo público en Chile, Jaime Parada Hoyl.