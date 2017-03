Carrera presidencial inicia en Corea del Sur

Seúl, 11 Mar (Notimex).- El próximo presidente de Corea del Sur buscará un diálogo más abierto con los norcoreanos ó tomará una línea más dura con Pyongyang; a sólo 60 días de las nuevas elecciones, estas interrogantes surgen en el nuevo panorama político del país asiático.

El dramático retiro de Park Geun-hye de la Presidencia surcoreana plantea nuevas preocupaciones ante la agitación política que se vive en la nación, y una Corea del Norte más agresiva y envalentonada.

La decisión del Tribunal Constitucional de ratificar el cese de la presidenta Park ocurrió pocos días después de que Corea del Norte lanzó cuatro misiles balísticos en el mar frente a la costa de Japón, en la última provocación por parte del régimen de Pyongyang.

Uno de los primeros nombres que comienzan a sonar para sustituir a Park es el de Moon Ja In, antiguo parlamentario y líder del Partido Democrático, que en 2012 perdió contra la destituida mandataria por tan sólo tres puntos.

Moon fue el jefe de gabinete del ex presidente de Corea del Sur Roh Moo-hyun y un fuerte defensor de la llamada “política de Sunshine”, que intentó mejorar las relaciones entre las dos Coreas de 1998 a 2008.

“Moon parece el candidato más probable a menos que algo realmente improbable ocurra, él se perfila ser el próximo presidente”, señaló Kim Hyung-a, profesor asociado en el Colegio Universitario Nacional de Australia de Asia y el Pacífico.

David Kang, director del Instituto de Estudios Coreanos de la Universidad del Sur de California, señaló que es probable que Moon busque un acercamiento con Corea del Norte.

Moon se encuentra al frente de las encuestas, con un 32 por ciento de la intención de voto, una remontada que se debe especialmente, según los expertos, a sus promesas de reformar por completo el sistema empresarial de Corea del Sur

“Cualquiera de los candidatos progresistas probablemente estará más dispuesto a buscar compromisos con el Norte, luego de que Park y su predecesor fueron muy duros en el tema”, comentó.

Sin embargo, en anteriores intentos en el marco de la política de Sunshine, el Norte ha sido mediocre, según Robert Kelly, profesor asociado en el Departamento de Ciencias Políticas de la Universidad Nacional de Pusan.

“Mientras Corea del Sur prestaba asistencia al Norte, seguían construyendo armas nucleares”, recordó Kelly.

El segundo candidato es el gobernador regional An Hee Jung, de 51 años. An ha subido a un segundo puesto en las encuestas después de que el ex secretario general de Naciones Unidas Ban Ki-moon se retirase como candidato a las próximas elecciones presidenciales.

An empezó a ser reconocido a nivel nacional gracias a su trabajo como jefe de gabinete del ex presidente surcoreano Roh Moo Hyun, un liberal.

En la actualidad se encuentra a la mitad de su segundo mandato como gobernador de la provincia de Chungcheong. Muchos de sus seguidores le llaman “el Obama de Corea del Sur”.

Ahn Cheol Soo, antiguo médico y empresario informático, se encuentra en tercer puesto en las encuestas, con un nueve por ciento.

La popularidad del directivo ha comenzado a escalar en los últimos meses, después de dimitir como copresidente del Partido Popular, que se vio envuelto en un escándalo de financiación irregular.

Ahn no estuvo implicado, por lo que decidió dar un paso atrás y desvincularse del grupo parlamentario opositor. No obstante, continúa ocupando su asiento como diputado en el Parlamento.

El actual presidente en funciones y primer ministro, Hwang Kyon Ahn, cuenta con el mismo porcentaje de votos en las encuestas que Ahn, un nueve por ciento. Antes de meterse en política, Hwang trabajó durante 30 años como fiscal estatal.

Por último, con un ocho por ciento de la intención de voto, está el alcalde de la ciudad de Seongnam, Lee Jae Myeong, de 52 años.

La popularidad de Lee se debe principalmente a que desde que estalló el escándalo, ha surgido como una de las voces en contra de Park más influyentes del país.

Miembro de la oposición como parlamentario del Partido Democrático, Lee ha dicho en varias ocasiones que quiere ser “el Bernie Sanders” de Corea del Sur contra la “Hillary Clinton surcoreana”, en referencia a Park y a sus seguidores.