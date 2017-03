EUA se une a críticas por prisión de líder social Milagro Sala

Buenos Aires, 4 Mar (Notimex).- El gobierno de Estados Unidos se sumó a las críticas por la detención de la dirigente social argentina Milagro Sala en su informe anual sobre Derechos Humanos, lo que aumenta la presión internacional que el gobierno de Mauricio Macri ha recibido por este caso.

El reporte del Departamento de Estado se suma a los pedidos de liberación de Sala que han emitido la Organización de las Naciones Unidas, la Organización de Estados Americanos, la Comisión Internacional de Derechos Humanos, Human Right Watchs y Amnistía Internacional, entre otros.

El documento recordó que el Grupo de Trabajo de Naciones Unidas sobre Detenciones Arbitrarias consideró que la activista social, quien también es diputada del Parlasur, está detenida ilegalmente por haber ejercido su derecho a protestar.

Expuso que el 16 de enero de 2016, autoridades argentinas arrestaron a Sala mientras dirigía una protesta contra la reforma del gasto social del gobierno provincial de Jujuy, ubicada en el norte de Argentina.

“Las autoridades inicialmente imputaron a Sala por sedición; sin embargo, el fiscal de la provincia de Jujuy descartó luego el cargo de sedición e interpuso nuevos cargos de agresión, fraude y malversación de fondos públicos”, agregó.

Desde entonces, precisó, “organizaciones no gubernamentales internacionales criticaron la detención y el rechazo del gobierno provincial a la opinión del Grupo de Trabajo de la ONU” a lo que siguieron dos condenas a Sala por “daños materiales agravados” y “disturbios civiles”.

Sala, de 51 años, es una dirigente social aliada a la expresidenta Cristina Fernández y opositora a Macri, fundadora del movimiento Tupac Amaru, una organización que logró operar múltiples programas sociales que beneficiaron a parte de la población más desfavorecida de Jujuy.

Sus opositores la acusan de una serie de hechos fraudulentos y crímenes que hasta ahora no han sido probados, pero sí ampliamente difundidos a través de una intensa campaña mediática en su contra.

Mientras se difundía el informe del gobierno de Estados Unidos, Sala contó, durante una entrevista radiofónica, que hace 10 días intentó suicidarse en prisión porque “estoy podrida de que me llenen de causas y que nadie haga algo, estoy bastante triste, esto es de nunca terminar”.

Agregó que “estuvieron durante un año inventándome causas, da muchísima bronca. Me quise matar cuando me enteré que tenía tres causas más, no me lastimé tanto porque me agarraron y me sacaron (quitaron) las tijeras”.