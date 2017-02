Trump desestima revelaciones sobre contactos entre su campaña y Rusia

Washington, 15 Feb (Notimex).- El presidente estadunidensde Donald Trump desestimó hoy como incongruentes las nuevas revelaciones sobre los contactos entre miembros de su campaña presidencial y funcionarios de inteligencia de Rusia, y como otro intento por desacreditar su victoria en noviembre pasado.

El revire del mandatario en una andanada de mensajes en su cuenta de Twitter evidenció un malestar por las filtraciones publicadas este miércoles por el diario The New York Times, el cual no fue tan evidente por las que forzaron la renuncia de su asesor de seguridad nacional, Michael Flynn.

“Esta conexión rusa sin sentido es simplemente un intento de ocultar los muchos errores cometidos en la campaña perdedora de Hillary Clinton”, apuntó Trump en uno de los mensajes en respuesta a una historia publicada este día por el diario neoyorquino.

De acuerdo con el rotativo, el FBI lleva a cabo una valoración sobre la posibilidad de que haya habido contactos inapropiados entre miembros de la campaña Trump y funcionarios de inteligencia rusa, revelados en llamadas telefónicas interceptadas por agencias de inteligencia estadunidense.

Uno de estos funcionarios habría sido Paul Manafort, quien sirvió de manera breve como gerente de la campaña presidencial, y quien de acuerdo a su propio reconocimiento había realizado trabajos de consultoría en Rusia y Ucrania antes de sumarse al equipo del entonces candidato republicano.

Manafort renunció al cargo tras las revelaciones de que habría recibido pagos millonarios por realizar operaciones políticas a favor del ex presidente de Ucrania, Viktor Yanukovych, quien encabezó un gobierno cercano a Rusia.

“Los falsos medios de comunicación se vuelven locos con sus teorías de conspiración y odio ciego. @MSNBC & @CNN son imposibles de ver. ¡@foxandfriends es genial!”, dijo Trump en otro mensaje para dejar en claro su desagrado y preferencias sobre la manera como estas televisoras abordaron las nuevas revelaciones.

El mandatario acusó igualmente que “la información está siendo dada ilegalmente a los decadentes @nytimes y @washingtonpost por la comunidad de inteligencia (NSA y FBI?)”, aludiendo a la Agencia Nacional de Seguridad y la Oficina Federal de Investigaciones, parte del directorio estadunidense de inteligencia.

Trump acusó igualmente que “el verdadero escándalo aquí es que la información clasificada es dada ilegalmente por la ‘inteligencia’ como dulces. Muy poco estadunidense”.