Alcalde de Austin condena operativos de detención de inmigrantes

Austin, 14 Feb (Notimex).- El alcalde de Austin, Texas, Steve Adler, condenó hoy en una carta pública el reciente operativo de la Oficina de Inmigración y Aduanas (ICE) de Estados Unidos, que llevó a la detención de 51 inmigrantes en esta ciudad.

Adler ratificó que Austin es una comunidad “acogedora e inclusiva” y que “necesitamos cada vez más expresar y reafirmar visiblemente nuestros valores, individual y colectivamente”.

Funcionarios federales dicen que los operativos se orientaron a detener inmigrantes con antecedentes delictivos y miembros de pandillas convictos, así como individuos que han violado las leyes de inmigración, incluyendo aquellos que entraron de forma ilegal al país después de ser removidos.

Sin embargo, el alcalde aseguró que “la manera excesivamente amplia” en que el ICE conduce sus incursiones “está haciendo que nuestra comunidad sea menos segura y cause un daño desproporcionado al dividir las familias” de inmigrantes que no tienen faltas graves y otros que no son una amenaza y que han sido detenidos simplemente en el lugar equivocado en el momento equivocado”.

“Estas incursiones secretas están ocurriendo sin ninguna coordinación con el Departamento de Policía de Austin o la Oficina del Sheriff del Condado de Travis”, señaló el alcalde.

Indicó que las incursiones están generando “el miedo y el pánico entre muchos de nuestros vecinos que no representan amenazas a nuestra comunidad”.

Dijo que algunos padres, temerosos de se ser detenidos, no están seguros de lo que les ocurrirá a sus hijos nacidos en Estados Unidos, sin mencionar que les pasara a sus casas que han poseído durante años y en la que han colocado todos sus ahorros familiares.

“Estas incursiones están sembrando desconfianza, no sólo con el ICE, sino incluso con las corporaciones de policía locales”, advirtió Adler.

El alcalde reiteró que la policía de Austin continuará sirviendo a toda la comunidad sin importar su estatus migratorio.

“Somos una de las comunidades más seguras en el país en gran parte debido a la confianza que nuestros residentes depositan en nuestro personal local de aplicación de la ley”, apuntó.

Austin, la capital de Texas, tiene una población de alrededor de 950 mil habitantes y de acuerdo al Centro de Investigación Pew, la ciudad alberga a unos 100 mil inmigrantes indocumentados.