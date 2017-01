Reino Unido a la expectativa por el primer encuentro May-Trump

Londres, 27 Ene (Notimex).- La esfera política de Reino Unido está a la expectativa ante la reunión que sostendrá la primera ministra británica Theresa May con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien la recibirá hoy en la Casa Blanca.

Diputados de la oposición manifestaron su preocupación sobre un número de posturas políticas de Trump sobre la tortura, la construcción de un muro en la frontera con México, el libre comercio, Rusia, y la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN).

Este viernes, la política conservadora se reunirá con Trump en la Casa Blanca en lo que será un primer acercamiento para un tratado bilateral de libre comercio.

Mientras, el líder del opositor Partido Laborista, Jeremy Corbyn, se mostró escéptico ante lo que Reino Unido pueda lograr en estas negociaciones, tras el primer discurso de Trump en el que proclamó “Estados Unidos primero”.

La diputada laborista, Yvette Cooper, pidió a May, a través de su cuenta de Twitter, no dejarse intimidar por Trump, en especial no ceder en lo que respecta a la tortura como una práctica aceptada.

“Por favor no hagas esto Theresa. RU puede trabajar con EEUU sin alabarlo”, escribió Cooper en su cuenta de Twitter.

“Nada me perturba más que May alabe a Trump, mientras él respalda la tortura”, añadió en un segundo tuit.

El exsecretario de Comercio, el liberal-demócrata, Vince Cable, aseguró que May no debe “humillarse” para obtener un acuerdo comercial.

“Error desastroso de May de denigrarse ante Trump por un acuerdo comercial. Él quiere destruir el libre comercio”, indicó.

En tanto, los caricaturistas políticos dedicaron varias de sus viñetas a la visita de la primer ministra británica, luego que el jueves May declaró a periodistas que “polos opuestos se atraen”, en relación a los muy diferentes estilos de personalidad de ambos mandatarios.

El diario The Guardian publicó una viñeta en la que aparecen ambos gobernantes en la cama: ella con sus distintivos zapatos de estampado de leopardo y él descalzo con un peculiar bronceado color naranja.

“Contraste de moda en Washington DC”, se lee al pie de la caricatura política de Steve Bell.

La prensa británica también dedicó amplias notas a la cancelación del viaje del presidente de México, Enrique Peña Nieto, a Estados Unidos, y la subsecuente declaración de Trump de pretender subir los aranceles a las importaciones mexicanas.

May se reúne con Trump en la Oficina Oval que alberga el famoso busto del primer ministro británico, Winston Churchill, que había sido removido por el ex presidente Barack Obama y que fue reinstalado por el nuevo mandatario estadunidense.