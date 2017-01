Biodiversidad en Colombia está en peligro: Juan Manuel Santos

Bogotá, 25 Ene (Notimex).- El presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, advirtió que si no se detienen los efectos del calentamiento global la biodiversidad en este país está en riesgo de desaparecer, informó la Casa de Nariño.

“Si nosotros no detenemos el cambio climático, si nosotros no detenemos el calentamiento de la Tierra, toda esta biodiversidad que tiene Colombia (…), todo esto desaparece si no somos exitosos en esa gran cruzada que tenemos que realizar para detener el cambio climático”, subrayó.

Santos aseveró que las sequías en varios regiones de Colombia han sido “las peores en la historia, pero también las inundaciones, producto del cambio climático”.

En esa medida, el Premio Nobel de la Paz 2016 hizo un llamado a los países del mundo para que cumplan los compromisos adquiridos en la Cumbre COP21, llevada a cabo en París a finales de 2015.

Reiteró su llamado a nombre de todos los países “que estamos preocupados por este fenómeno y que somos tan sensibles, tan susceptibles de ser afectados, a todos los países que tienen responsabilidad de detener este cambio climático, que cumplan con los compromisos que adquirimos en París”.