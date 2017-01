Canadá destacó aprobación de EUA al oleoducto Keystone XL

Calgary, 24 Ene (Notimex).— El gobierno de Canadá manifestó su beneplácito por la orden ejecutiva dada hoy por el presidente estadunidense Donald Trump que autoriza la construcción del oleoducto Keystone XL, que llevará crudo canadiense a Estados Unidos.

A pesar de que en su anuncio Trump aclaró que habrá una “renegociación” de los términos del proyecto con la petrolera canadiense TransCanada -que impulsó la iniciativa- el anuncio fue bien recibido por el gabinete canadiense reunido en Calgary.

El ministro canadiense de Recursos Naturales, Jim Carr, expresó que el anuncio es positivo para Canadá, ya que generará alrededor de cuatro mil 500 empleos en la construcción y profundizará la relación energética a través de la frontera.

La canciller canadiense Chrystia Freeland señaló que esta es una buena noticia para Canadá y, particularmente, para la provincia petrolera de Alberta, porque “necesita empleos”.

En los últimos años, Alberta, sede de la petrolera TransCanada, ha sido duramente golpeada por la baja en los precios internacionales del petróleo y por los incendios forestales que se prolongaron más de un mes el año pasado.

“El precio del barril de crudo ya no está más en 100 dólares”, recordó por su parte la gobernadora de esta provincia, Rachel Notley.

Consideró que el gasoducto transnacional es esencial para asegurar que la industria petrolera de esta entidad tenga acceso confiable a los mercados internacionales y mantenga su ventaja competitiva.

El primer ministro canadiense Justin Trudeau, quien enfrenta críticas de las Primeras Naciones por la construcción de dos gasoductos de costa a costa del país, se abstuvo de emitir un mensaje directo respecto a la orden ejecutiva de Trump.

El proyecto Keystone XL busca construir un oleoducto de mil 900 kilómetros desde Hardisty, Alberta, hasta Steele City, Nebraska.

El exmandatario estadunidense Barack Obama se opuso a este proyecto, mientras que el exprimer ministro conservador Stephen Harper presionó hasta el último día de su gestión para que fuera aprobado, sin conseguirlo.

El anuncio de este martes tuvo un impacto favorable en la principal Bolsa de Valores de Toronto (TSX), donde cotizan las principales empresas del sector energético y donde las acciones de TransCanada crecieron 2.65 por ciento a 63.70 dólares.

A las 12:21 horas locales el grupo energético de la TSX se fue a la alza con 1.81 por ciento. Suncor Energy Inc, una de las más grandes productoras de gas y petróleo de Canadá alcanzó el 1.0 por ciento para quedar en 41.88 dólares, mientras que Seven Generation Energy Ltd avanzó 5.1 por ciento para quedar en 26.67 dólares.